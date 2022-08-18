Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эзекиэль Хенти - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Эзекиэль
    Фамилия Хенти
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 мая 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аполлон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -57' Олимпиакос (Пирей) 2:1
    (3:1)п    		 Аполлон (Лимассол)
    18.08.2022 75' -90' Аполлон (Лимассол) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    • Читайте нас: 
    11