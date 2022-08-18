Эзекиэль Хенти - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Эзекиэль
|Фамилия
|Хенти
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эзекиэль
|Фамилия
|Хенти
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -57'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
(3:1)п
|Аполлон (Лимассол)
|18.08.2022
|75' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)