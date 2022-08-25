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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Аполлон
Олимпиакос - Аполлон: обзор матча 25 августа 2022
Олимпиакос
25.08.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Аполлон
2'
Г. Масурас
90'
И. Питтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Аполлон
109'
Желтая карточка
В. Роберж
103'
Желтая карточка
Э. Ба
Замена
К. Манолас
️️️️
Ю. Эль-Араби
103'
Вторая желтая
У. Ба
100'
90'
ГОЛ! 1:1!
И. Питтас
87'
Желтая карточка
М. Пейберне
Желтая карточка
О. Рябчук
87'
Замена
️️️️
П. Кунде
84'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Г. Масурас
84'
81'
Замена
Р. Джанга
️️️️
Н. Дигини
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Х. Ин Бом
79'
67'
Замена
Э. Онженда
️️️️
Ва
67'
Замена
Э. Ба
️️️️
И. Шахар
Желтая карточка
У. Ба
64'
57'
Замена
Б. Жради
️️️️
Э. Хенти
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Ф. Зинкернагель
55'
Желтая карточка
Г. Масурас
45'
ГОЛ! 1:0!
Г. Масурас
Пас отдал
О. Рябчук
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Ва
ЛВ
36
Идо Шахар
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
10
Бассел Жради
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Вацлик
5
Рябчук
27
Ба
4
Сиссе
2
Пипа
6
М'Вила
25
Кунде
16
Ин Бом
7
Масурас
11
Зинкернагель
19
Эль-Араби
3-4-1-2
1
Йованович
14
Пейберне
27
Роберж
24
Хаммас
35
Мавриас
36
Шахар
77
Колл
28
Питтас
20
Ва
30
Дигини
19
Хенти
11
Зинкернагель
77
Ранджелович
77
Ранджелович
11
Зинкернагель
19
Эль-Араби
44
Манолас
44
Манолас
19
Эль-Араби
16
Ин Бом
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
16
Ин Бом
7
Масурас
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
7
Масурас
36
Шахар
7
Ба
7
Ба
36
Шахар
19
Хенти
10
Жради
10
Жради
19
Хенти
20
Ва
26
Онженда
26
Онженда
20
Ва
30
Дигини
32
Джанга
32
Джанга
30
Дигини
Остались в запасе
Олимпиакос
Аполлон
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
99
Деметрис Деметриу
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Олимпиакос - Аполлон
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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