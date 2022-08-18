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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Олимпиакос
Аполлон - Олимпиакос: обзор матча 18 августа 2022
Аполлон
18.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Олимпиакос
18'
Р. Джанга
29'
Х. Ин Бом
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аполлон - Олимпиакос
90'
+9
Желтая карточка
К. де ла Фуэнте
90'
+2
Замена
А. Бухалакис
️️️️
П. Кунде
83'
Желтая карточка
А. Хассан
80'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Ф. Зинкернагель
80'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Л. Ранджелович
Замена
Э. Хенти
️️️️
Н. Дигини
75'
67'
Замена
А. Хассан
️️️️
Ю. Эль-Араби
67'
Замена
А. Камара
️️️️
Х. Ин Бом
Замена
И. Шахар
️️️️
Р. Джанга
60'
Замена
Э. Онженда
️️️️
Ва
46'
29'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ин Бом
Пас отдал
О. Рябчук
ГОЛ! 1:0!
Р. Джанга
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
1
Александар Йованович
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
28
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Ва
ЛВ
25
Харис Кириаку
ЦП
77
Исраэль Колл
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
36
Идо Шахар
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
21
Петрос Психас
ПВ
10
Бассел Жради
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
4-3-1-2
1
Йованович
24
Хаммас
14
Пейберне
27
Роберж
15
Кабраль
28
Питтас
77
Колл
25
Кириаку
20
Ва
30
Дигини
32
Джанга
4-1-2-2-1
31
Вацлик
2
Пипа
27
Ба
4
Сиссе
5
Рябчук
6
М'Вила
25
Кунде
16
Ин Бом
11
Зинкернагель
77
Ранджелович
19
Эль-Араби
32
Джанга
36
Шахар
36
Шахар
32
Джанга
20
Ва
26
Онженда
26
Онженда
20
Ва
30
Дигини
19
Хенти
19
Хенти
30
Дигини
16
Ин Бом
20
Камара
20
Камара
16
Ин Бом
25
Кунде
41
Бухалакис
41
Бухалакис
25
Кунде
77
Ранджелович
17
Врусаи
17
Врусаи
77
Ранджелович
11
Зинкернагель
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
11
Зинкернагель
19
Эль-Араби
19
Хассан
19
Хассан
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Аполлон
Олимпиакос
99
Деметрис Деметриу
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
21
Петрос Психас
ПВ
10
Бассел Жради
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
3
Фотис Кицос
ЛЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
21
Петрос Психас
ПВ
10
Бассел Жради
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Остались в запасе
3
Фотис Кицос
ЛЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Аполлон - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
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Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
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