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  • Зобнин: «Спартаку» без разницы, с кем играть. До «Локомотива» мне дела нет»

Зобнин: «Спартаку» без разницы, с кем играть. До «Локомотива» мне дела нет»

8 сентября 2016, 18:56
27

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Эзекиэля Хенти, который заявил, что железнодорожникам не важно, с кем играть.

«Могу сказать то же самое – до «Локомотива» мне дела нет. Мы – «Спартак»! Нам без разницы, кто там следующий, «Локо» или кто-то еще. У них новый тренер, точнее – новый старый, они сейчас, конечно, побегут!» – сказал Зобнин.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 11 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зобнин Роман Хенти Эзекиэль
Комментарии (27)
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gencha19
1473350938
Перед игрой с киприотами так же думали.А оно оказывается наоборот.
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Тraumtanzеr
1473350972
Красава))Тонко намекнул, что мы Спартак, а вы говно.
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18JG
1473351104
Футболисты кипрского "АЕКа" орнули в голосину
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bzfar
1473352807
Нужно просто отметить хорошее чувство юмора Романа) И не нужно искать какие-то намеки в его ответе.
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Молчуновский
1473356332
Зобнин: «Спартаку» без разницы, с кем играть. До «Локомотива» мне дела нет. Мне вообще ни до кого нет дела. Ребят, кто в кассу последний?»
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Павел Амурский
1473360109
А Зобнин это кто?
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srg38
1473360832
Отреагировал мальчёнка
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АлёшкА91
1473361154
Вперед Спартак!!!!!
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SANY/S
1473363810
кто это такой вообще
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footballforeverNN
1473364974
вроде щенок еще чтоб так говорить
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