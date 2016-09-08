Зобнин: «Спартаку» без разницы, с кем играть. До «Локомотива» мне дела нет»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Эзекиэля Хенти, который заявил, что железнодорожникам не важно, с кем играть.

«Могу сказать то же самое – до «Локомотива» мне дела нет. Мы – «Спартак»! Нам без разницы, кто там следующий, «Локо» или кто-то еще. У них новый тренер, точнее – новый старый, они сейчас, конечно, побегут!» – сказал Зобнин.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 11 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.