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    Хенти: «Локомотиву» не важно, с кем играть. До «Спартака» мне нет дела»

    Нападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти поделился ожиданиями от матча шестого тура РФПЛ против «Спартака».

    – По-моему, «Локомотиву» не важно, с кем встречаться, потому что у нас отличная команда. В этом все могли убедиться, когда мы победили в Краснодаре. Там на поле отдавали все силы. Каждый помогал партнерам и в прессинге, и в отборе, проявлял должную агрессию, и оттого всем по отдельности становилось легче. Впрочем, «Локо» и до этого смотрелся неплохо. В конце концов, никому не уступили. Наша команда весьма конкурентоспособна, а моя задача – выполнять в ней свою работу. До «Спартака» в принципе нет дела, хотя, конечно, знаю, что предстоит очень важная встреча. Это же дерби.

    – Тем не менее за полгода пребывания в российском чемпионате у вас должно было сложиться некое мнение о красно-белых, не так ли?

    – Смотрел большинство матчей «Спартака» в этом сезоне, в том числе против того же «Краснодара». Футболисты действуют слаженно, у них много движения. Это оппонент, с которым трудно справиться, – сказал Хенти.

    Матч «Спартак» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 00:00
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +65

      Too Much 8 сентября 2016, 12:06

      Думаю забьет с игры, а лучше два)

      -2
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      Рейтинг: +26

      World_football 8 сентября 2016, 11:24

      Только спартачи так скажут,у нас лучше,у нас сильнее,у других колёса отпадут,как бы у спартака что нибудь не отпало

      -3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 8 сентября 2016, 10:35

      Видно , что ему нравится в локомотиве и он отдаёт все силы, чтобы начать уже забивать на постоянной основе, полностью отдаётся в игре, а значит и результат придёт) во всяком случае мне он нравится больше как нападающий, в отличие от Шкулетича и Портнягина

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 8 сентября 2016, 09:52

      На данный момент Локомотив однозначно по игре слабее.

      0
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 8 сентября 2016, 08:36

      Походу до 90 минуты не все колёса у паровоза доедут до станции прибытия.

      -1
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 8 сентября 2016, 07:51

      Кому это надо!"№;%:?

      -1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 сентября 2016, 07:49

      Спартак сильнее.

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 8 сентября 2016, 07:28

      До игры можно говорить, что угодно. Игра расставит всё по местам.

      1
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      Рейтинг: +30

      Texac777 8 сентября 2016, 06:34

      Тем более туда баба переходит))

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 8 сентября 2016, 06:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В отличии от Ещенко, который уже и счет знает,Хенти ничего особенного не сказал.Так что болелам мяса нужно немножко осадить.

      -4
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