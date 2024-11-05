Пономарев высказался об игре Пьянича

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв прокомментировал игру полузащиты красно-синих в нынешнем сезоне

«Пьянич не совсем вписался в армейский коллектив. У нас есть молодые ребята, у которых глаза горят, и они рвутся в бой. Если тот же Пьянич будет на первых ролях, то что тогда делать Облякову? Иван с хорошим ударом еще и отлично врывается в штрафную», – сказал Пономарeв.

34-летний Миралем Пьянич провел за ЦСКА в этом сезоне 6 матчей, отдал 1 голевую передачу. Он перешел в команду 26 сентября.

На счету Облякова в этом сезоне 19 игр за клуб, 4 гола и 4 передачи.

ЦСКА идeт на 6-м месте в РПЛ с 24 очками.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE