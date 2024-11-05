Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Пономарев высказался об игре Пьянича

    Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв прокомментировал игру полузащиты красно-синих в нынешнем сезоне

    «Пьянич не совсем вписался в армейский коллектив. У нас есть молодые ребята, у которых глаза горят, и они рвутся в бой. Если тот же Пьянич будет на первых ролях, то что тогда делать Облякову? Иван с хорошим ударом еще и отлично врывается в штрафную», – сказал Пономарeв.

    • 34-летний Миралем Пьянич провел за ЦСКА в этом сезоне 6 матчей, отдал 1 голевую передачу. Он перешел в команду 26 сентября.
    • На счету Облякова в этом сезоне 19 игр за клуб, 4 гола и 4 передачи.
    • ЦСКА идeт на 6-м месте в РПЛ с 24 очками.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Николич: «Мне в ЦСКА сказали, что больших денег на трансферы не будет» 4
    Вердикт ЭСК по удалению Литвинова в матче с ЦСКА 11
    Николич раскрыл, какая проблема российского футбола вызывает у него боль
    Источник: Vprognoze.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2024 08:34
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1730794922
    Наконец дошло.Обляков мобильнее,непредсказуемее и эффективнее в борьбе,в любом варианте противостояния,хоть в нападении,хоть в обороне.Будут его,как водится,переквалифицировать в подручные,с деградацией до состояния нуля. А потом снисходительно сокрушаться,что "не состоялся". В центре поля у ЦСКА(с точки зрения опорной зоны)-"зияющая пустота",состоящая из перспективных конструкторов атак и маломощных ,посредственных кандидатов в опорники.
    Ответить
    CSKA57
    1730795624
    Тяжеловат уже Пьянич!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 