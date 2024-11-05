Алексей Миранчук выразил отношение к матчу России с Брунеем

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о ноябрьском сборе национальной команды России.

– Скоро перерыв на сборные. Собираешься ехать?

– Официального объявления состава еще, по-моему, не было. Но, если попаду в список, конечно, поеду.

– Как относишься к таким соперникам, как пресловутый Бруней?

– Тут можно говорить что угодно. Но мы уже на протяжении долгого времени играем не против тех соперников, с которыми хотелось бы сыграть. Понятно, что делается все возможное, чтобы найти хоть каких-то оппонентов. Мы тут просто заложники ситуации. Наше дело – просто выходить и играть с теми, кто есть.

– А если бы у тебя была альтернатива: играть против Брунея, условного «Краснодара», сборной легионеров РПЛ или сборной медиалиги, ты бы что выбрал?

– Точно не скажу. Но, помню, однажды при Черчесове, если не ошибаюсь, сборная играла против «Динамо». Я в том матче участвовал. Мне кажется, настрой там был другой – чуть более вальяжный, расслабленный.

Все-таки когда сборная играет против любой сборной, ты понимаешь, что это национальная команда другой страны. В этом случае настрой, думаю, более правильный.

– То есть с Брунеем все-таки лучше?

– По мне, наверное, да. Плюс неофициальный матч с клубом – это и дополнительный риск получения травмы для игроков этого клуба. Мне кажется, проводить такие игры – это изобретать то, что не надо.