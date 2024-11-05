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    • Алексей Миранчук выразил отношение к матчу России с Брунеем

    Алексей Миранчук выразил отношение к матчу России с Брунеем

    Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук высказался о ноябрьском сборе национальной команды России.

    – Скоро перерыв на сборные. Собираешься ехать?

    – Официального объявления состава еще, по-моему, не было. Но, если попаду в список, конечно, поеду.

    – Как относишься к таким соперникам, как пресловутый Бруней?

    – Тут можно говорить что угодно. Но мы уже на протяжении долгого времени играем не против тех соперников, с которыми хотелось бы сыграть. Понятно, что делается все возможное, чтобы найти хоть каких-то оппонентов. Мы тут просто заложники ситуации. Наше дело – просто выходить и играть с теми, кто есть.

    – А если бы у тебя была альтернатива: играть против Брунея, условного «Краснодара», сборной легионеров РПЛ или сборной медиалиги, ты бы что выбрал?

    – Точно не скажу. Но, помню, однажды при Черчесове, если не ошибаюсь, сборная играла против «Динамо». Я в том матче участвовал. Мне кажется, настрой там был другой – чуть более вальяжный, расслабленный.

    Все-таки когда сборная играет против любой сборной, ты понимаешь, что это национальная команда другой страны. В этом случае настрой, думаю, более правильный.

    – То есть с Брунеем все-таки лучше?

    – По мне, наверное, да. Плюс неофициальный матч с клубом – это и дополнительный риск получения травмы для игроков этого клуба. Мне кажется, проводить такие игры – это изобретать то, что не надо.

    • 15 ноября сборная России сыграет в Краснодаре с Брунеем, а 19-го – в Волгограде с Сирией.
    • В октябре российская национальная команда не проводила матчей, так как не смогла найти соперника.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2024 11:01
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    Комментарии (4)
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    Taps
    1730794663
    Боже мой, какой позор ! Карпуше в пору застрелиться ...
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    PushkaStrashnaya
    1730795548
    Эй эй, скоро будет матч с Бруней.
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    Cleaner
    1730795800
    Алексей Миранчук выразил ОТВРАЩЕНИЕ к матчу России с Брунеем...)))
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    Цугундeр
    1730797304
    "Все-таки когда сборная играет против любой сборной, ты понимаешь, что это национальная команда другой страны. В этом случае настрой, думаю, более правильный." А он хорош... Вот те и "пиндос"..)
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