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    • Широков хотел бы пройти стажировку в «Барселоне», «Баварии» или «Байере»

    Широков хотел бы пройти стажировку в «Барселоне», «Баварии» или «Байере»

    Бывший полузащитник «Зенита», «Краснодара», «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков рассказал, к каким иностранным тренерам он хотел бы отправиться на стажировку.

    – Помимо ЦСКА, бывали в других клубах на стажировке?

    – Я ездил к Лучано Спаллетти, когда он работал в «Интере». Он делал всe то же, что мы делали в «Зените». А ничего нового и не надо было придумывать в Европе по сравнению с нами. Лучано добивался высоких результатов и с «Зенитом», и с «Интером». И в «Наполи» он работал по той же системе и стал чемпионом Италии. Система‑то рабочая.

    Все остальные топовые тренеры делают примерно всe то же самое, что и Спаллетти. Какие‑то упражнения могут быть чуть видоизменены, но в целом всe одно и то же.

    – А сейчас в какой европейский клуб съездили бы на стажировку?

    – Мне очень симпатична «Барселона», Флик мне нравился и во время работы в «Баварии». Как тренер еще интересен Венсан Компани. Еще мне было бы интересно съездить в «Байер», посмотреть, как тренирует Хаби Алонсо.

    • Широков является генеральным директором клуба «Леон Сатурн» из дивизиона Б Второй лиги.
    • В 2023 году он некоторое время был главным тренером команды.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.11.2024 09:56
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    Комментарии (10)
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    fakeid
    1730791118
    куда вперёд царя лезешь?
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    Cleaner
    1730795530
    А ОТМАЗАННЫЙ Широков не ХОТЕЛ бы ИЗВИНИТЬСЯ перед судьёй, которого бил НОГАМИ прямо во время матча? Быдлота...(((
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    Интерес
    1730796032
    ...а в это время Бонапарт переходил границу.
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    Plyash
    1730797777
    А манды жареной не хочешь,педофил шершавый?
    Ответить
    Цугундeр
    1730797820
    А Химки ? )
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