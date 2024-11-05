Широков хотел бы пройти стажировку в «Барселоне», «Баварии» или «Байере»

Бывший полузащитник «Зенита», «Краснодара», «Спартака», ЦСКА и сборной России Роман Широков рассказал, к каким иностранным тренерам он хотел бы отправиться на стажировку.

– Помимо ЦСКА, бывали в других клубах на стажировке?

– Я ездил к Лучано Спаллетти, когда он работал в «Интере». Он делал всe то же, что мы делали в «Зените». А ничего нового и не надо было придумывать в Европе по сравнению с нами. Лучано добивался высоких результатов и с «Зенитом», и с «Интером». И в «Наполи» он работал по той же системе и стал чемпионом Италии. Система‑то рабочая.

Все остальные топовые тренеры делают примерно всe то же самое, что и Спаллетти. Какие‑то упражнения могут быть чуть видоизменены, но в целом всe одно и то же.

– А сейчас в какой европейский клуб съездили бы на стажировку?

– Мне очень симпатична «Барселона», Флик мне нравился и во время работы в «Баварии». Как тренер еще интересен Венсан Компани. Еще мне было бы интересно съездить в «Байер», посмотреть, как тренирует Хаби Алонсо.