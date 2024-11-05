Миранчук поделился ощущениями от игры против Месси

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук после второго матча первого раунда плей-офф МЛС с «Интер Майами» поделился впечатлениями от игры. В этой встрече он отдал голевую передачу на победный гол.

– Как тебе вообще опыт игры в плей-офф чемпионата? Никто из твоих коллег ведь через такое никогда не проходил.

– Интересно, необычно! Три игры, до двух побед. Хорошо, что попали на Майами. Потому что с такими футболистами сыграть очень приятно, не каждую неделю такое в твоей жизни происходит.

– Какие они вблизи – Месси, Суарес, Альба, не игравший сегодня Бускетс? Были ли какие-то короткие диалоги с ними на поле?

– Диалогов не было. А они такие, какими ты их себе и представляешь. Игроки очень высокого уровня, которые знают друг друга давным-давно, и, конечно же, это видно. С полуслова, с полувзгляда понимают, что дальше будут делать. Вроде все знают, что Месси получит мяч и будет вбегать, но предотвратить это очень тяжело. Играя против таких людей, наслаждаюсь!

– Несколько раз ты с Месси пересекся на поле, даже мяч у него отобрал.

– Да, была борьба, какие-то стыки.

– Как он реагировал? Что-то с его стороны звучало?

– Нет, он спокойный. Сильно не заводится, играет почти без эмоций.

– Вам помогло, что сегодня Бускетса из-за болезни не было?

– Думаю, да. Все-таки у него такая голова! Бускетс – мозг команды, центра поля. На нем завязано многое и в обороне, и в организации атаки. Хотя на его позиции играл молодой, агрессивный футболист, но опыт Бускетса, конечно, важен. Передачи, видение поля, взаимопонимание с Месси, Альбой и Суаресом...