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    • Мор – об Осинькине: «Если на местах кто-то пытается тебя убрать, то тебя уберут в итоге»

    Мор – об Осинькине: «Если на местах кто-то пытается тебя убрать, то тебя уберут в итоге»

    Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что в «Крыльях Советов» все идет к увольнению Игоря Осинькина с поста главного тренера.

    «Такое ощущение, что все к этому идет. Осинькин топ‑специалист, но не знаю. Если такая ситуация взрывоопасная…

    Если на местах кто‑то пытается тебя убрать, то тебя уберут в итоге. Только в одном случае ты уходишь героем, а здесь уже какая‑то недосказанность. Если люди хотят убрать тренера, какой бы он хороший ни был, то они своего добьются», – сказал Мор.

    • «Крылья Советов» после 14 туров с 12 очками занимают 12-е место в РПЛ.
    • Безвыигрышная серия команды во всех турнирах (без учета послематчевых пенальти) достигла 9 матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2024 08:00
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1730795524
    Тебя подвесили в неизвестность.Ты озверел и бьёшь по газам,чтобы всех осмеять,и достигаешь результата,при котором тебя убирают,но все скорбят и матерятся,по поводу этого решения.Здесь все за него,но "кто-то "пытается его убрать,игроки пишут петиции,горой за "топ-тренера"... МУЖИКИ,ГДЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭТОГО "ТОПА"???
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    АКС-74У
    1730827762
    Совсем недавно был целый хор голосов от самых разных игроков, тренеров, спецов и экспертов в защиту Осинькина, против его увольнения. Такое редко бывает. Закрадывается мысль, не организован ли этот хор агентской группой того же Андреева? Ладно, оставил губер тренера, зато уволил спортивного директора Сергея Корниленко. Будет ли в Крыльях лучше от таких решений?
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