Мор – об Осинькине: «Если на местах кто-то пытается тебя убрать, то тебя уберут в итоге»

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что в «Крыльях Советов» все идет к увольнению Игоря Осинькина с поста главного тренера.

«Такое ощущение, что все к этому идет. Осинькин топ‑специалист, но не знаю. Если такая ситуация взрывоопасная…

Если на местах кто‑то пытается тебя убрать, то тебя уберут в итоге. Только в одном случае ты уходишь героем, а здесь уже какая‑то недосказанность. Если люди хотят убрать тренера, какой бы он хороший ни был, то они своего добьются», – сказал Мор.