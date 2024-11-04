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    Президент «Сьона» ответил на вопросы о зарплате Миранчука

    Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о личных условиях контракта новичка команды Антона Миранчука.

    – Вы знали, какая зарплата была у Антона Миранчука в «Локомотиве»?

    – Да, мне сказали, какая у него была зарплата в «Локомотиве», но не буду ее озвучивать. Но могу сказать, что Антон сделал большие уступки, чтобы приехать в Швейцарию.

    – Вы не озвучите, но говорят, что в России по его последнему контракту его зарплата была больше двух миллионов евро. В «Сьоне» она меньше, но говорят, что она больше миллиона франков. Насколько легко вы дали такой контракт, учитывая, что «Сьон» – команда маленькая и только-только вышла из второго дивизиона в высший?

    – Нет, нам тоже было нелегко сделать такую зарплату. Мы сделали усилие, чтобы привезти игрока такого уровня. Как бы мы ни старались, мы бы не перебили ту сумму, которую ему предлагал «Зенит».

    Мы с Миранчуком пошли на обоюдные уступки. Обе стороны сделали многое, чтобы этот трансфер случился, но мы пошли на все уступки, зная, что подписываем большого игрока с правильной ментальностью, с настоящей страстью к футболу. Честно, я лучше вложусь в Миранчука, чем в Балотелли.

    – У него зарплата больше миллиона франков в «Сьоне»?

    – У меня плохая память на цифры (улыбается).

    • В сентябре Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента.
    • Он поучаствовал в 7 матчах новой команды (391 минута) и не сделал ни одного голевого действия.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    04.11.2024 20:55
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1730746080
    Сильно помогает? Отбил деньги???
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    Александр.Т.
    1730754167
    Пока покупка не оправдывает потраченных средств
    Ответить
    FRZZ
    1730787665
    Что они нашли в Антоне не понятно... игрок уровня ниже среднего, не больше.
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