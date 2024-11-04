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    Мостовой рассказал о своем отношении к алкоголю

    Александр Мостовой ответил на вопросы об употреблении алкоголя.

    «Я начинал еще совсем молодым в Советском Союзе, много раз признавался одним из лучших футболистов. Кого я только ни видел, как только люди ни пили!

    Слава богу, что я не пил совсем алкоголь, был молодой и воспитывался на другом – что это нельзя, что это вредит.

    Я пиво попробовал в первый раз только во Франции, когда мне было 24 года. Я не любитель. Но, играя в Испании, вино пил всегда, там без этого нельзя.

    Это культура жизни – бокал вина, бокал пива», – сказал Мостовой.

    • Сейчас Александр учится на тренера в Академии РФС.
    • В Испании он играл с 1996 по 2005 год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.11.2024 18:48
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    Комментарии (14)
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    Ollegator
    1730735934
    там не про алкоголь спрашивать надо, а про наркотики..
    Ответить
    bset
    1730737959
    - Александр, расскажите о Вашем отношении к алкоголю - Я начинал еще совсем молодым в Советском Союзе, много раз признавался одним из лучших футболистов
    Ответить
    ...уефан
    1730738154
    ...так вот, оказывается, откуда столько говна и желчи одновременно!...
    Ответить
    САДЫЧОК
    1730738294
    Почему этот трижды предатель Мостовой не рассказал как опустил Сельту во 2 дивизион?!
    Ответить
    Айболид
    1730743268
    Я не любитель. (с) Не , не любитель , ты - профи . По лицу ж видно .
    Ответить
    Питерский князь
    1730747459
    Четкий мясной делирий!
    Ответить
    Александр-Балашов-google
    1730758157
    С вина перешёл на беленькую.
    Ответить
    СПОРТ 21 века
    1730758676
    Начинал ещё в Советском Союзе...читаем между строк
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    Алексей-К-google
    1730766432
    Я не любитель, я профессиональнал)))
    Ответить
    Городовой
    1730784722
    Динамо пожалеет, что взял Мостового стажёром. У него же рот не закрывается, во все дыры лезет. На хрена им пожилой стажёр?
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