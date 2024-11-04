Мостовой рассказал о своем отношении к алкоголю

Александр Мостовой ответил на вопросы об употреблении алкоголя.

«Я начинал еще совсем молодым в Советском Союзе, много раз признавался одним из лучших футболистов. Кого я только ни видел, как только люди ни пили!

Слава богу, что я не пил совсем алкоголь, был молодой и воспитывался на другом – что это нельзя, что это вредит.

Я пиво попробовал в первый раз только во Франции, когда мне было 24 года. Я не любитель. Но, играя в Испании, вино пил всегда, там без этого нельзя.

Это культура жизни – бокал вина, бокал пива», – сказал Мостовой.