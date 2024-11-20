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    Мостовой оценил игру Бонгонда

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает вингера Тео Бонгонда хорошим приобретением красно-белых.

    – Хочу спросить вас про одного футболиста «Спартака». Тео Бонгонда иногда передают, что о нем говорят бывшие футболисты красно-белых. Но Тео отвечает, что не знает, кто такой Егор Титов, например.

    – Слышал об этом.

    – С одной стороны, игрока можно понять – он ориентируется только на главного тренера своей команды. Но не кажется ли вам, что в словах «не знаю, кто это такой» есть неуважение?

    – Есть. Но сейчас у многих футболистов есть качества, которые неприемлемы. Бонгонда – иностранец. Я много лет отыграл за границей, и если б мне задали подобный вопрос, я бы, наверное, ответил по-другому.

    Даже если не знаю, чьи слова мне передают. Потом поинтересовался бы, кто это. И вот я бы хотел спросить у Тео, поинтересовался ли он, кто такой Егор Титов или ему по-прежнему неинтересно знать.

    – Мне интересно, если бы Бонгонда перевели слова, скажем, Олега Романцева, а он бы тоже ответил «не знаю, кто это», какой была бы реакция спартаковского сообщества?

    – Мне тоже интересно. Задайте ему вопрос, кстати, про Олега Ивановича.

    – Давайте я лучше спрошу Тео при случае о вас. Только вы дайте сначала оценку его игры.

    – Бонгонда ведь играл в Испании до «Спартака»...

    – Да, в «Кадисе».

    – Я не видел, как он там выступал. А когда посмотрел на игру этого футболиста здесь, отметил, что у него хорошая левая нога, что он техничен и динамичен. Поэтому я сразу сказал, что это хорошее приобретение «Спартака». Остаюсь при своем мнении.

    • Ранее Бонгонда ответил на критику в свой адрес со стороны экс-капитана «Спартака» Егора Титова: «Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны»
    • 29-летний футболист сборной ДР Конго провел в этом сезоне 18 матчей за «Спартак», забил 4 гола, отдал 2 передачи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2024 11:30
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    Комментарии (1)
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    Да они о стране ничего не знают,и смотрят на неё через "очки нулей контракта"!А тут какие-то "тени прошлого",типа титовых.Вы лучше задайтесь вопросом :Сколько футболистов столичных и питерских команд побывали в Третьяковке,или Эрмитаже? Не надо,говорите?Так и нефиг к ним предъявлять суперпретензии,по части знания чего-то,если их вершины культуры страны пребывания,которая им обеспечивает безбедную жизнь,неведомы. Написал,а потом подумал:а Сашка Головин побывал хоть в Версале...А Мостовой в в музее Прадо... Вообщем,дурак я-беру свои слова обратно.
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