Мостовой оценил игру Бонгонда

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает вингера Тео Бонгонда хорошим приобретением красно-белых.

– Хочу спросить вас про одного футболиста «Спартака». Тео Бонгонда иногда передают, что о нем говорят бывшие футболисты красно-белых. Но Тео отвечает, что не знает, кто такой Егор Титов, например.

– Слышал об этом.

– С одной стороны, игрока можно понять – он ориентируется только на главного тренера своей команды. Но не кажется ли вам, что в словах «не знаю, кто это такой» есть неуважение?

– Есть. Но сейчас у многих футболистов есть качества, которые неприемлемы. Бонгонда – иностранец. Я много лет отыграл за границей, и если б мне задали подобный вопрос, я бы, наверное, ответил по-другому.

Даже если не знаю, чьи слова мне передают. Потом поинтересовался бы, кто это. И вот я бы хотел спросить у Тео, поинтересовался ли он, кто такой Егор Титов или ему по-прежнему неинтересно знать.

– Мне интересно, если бы Бонгонда перевели слова, скажем, Олега Романцева, а он бы тоже ответил «не знаю, кто это», какой была бы реакция спартаковского сообщества?

– Мне тоже интересно. Задайте ему вопрос, кстати, про Олега Ивановича.

– Давайте я лучше спрошу Тео при случае о вас. Только вы дайте сначала оценку его игры.

– Бонгонда ведь играл в Испании до «Спартака»...

– Да, в «Кадисе».

– Я не видел, как он там выступал. А когда посмотрел на игру этого футболиста здесь, отметил, что у него хорошая левая нога, что он техничен и динамичен. Поэтому я сразу сказал, что это хорошее приобретение «Спартака». Остаюсь при своем мнении.

Ранее Бонгонда ответил на критику в свой адрес со стороны экс-капитана «Спартака» Егора Титова: «Если честно, мне вообще все равно. Я не знаю, кто это. Для меня важно, чтобы тренер и клуб были мною довольны»

29-летний футболист сборной ДР Конго провел в этом сезоне 18 матчей за «Спартак», забил 4 гола, отдал 2 передачи.

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