Мостовой рассказал о своем желании тренировать: «Мне уже не 30 лет, время уходит, даже летит»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России 56-летний Александр Мостовой сказал, что по-прежнему хочет стать тренером.

– Изначально вы должны были проходить стажировку в «Спартаке», но клуб в итоге вам отказал. Можно сказать, что «Спартак» вас упустил?

– «Спартак» многих упускает. Но я быстро отхожу и спокойно к этому отношусь. Нет ничего страшного.

– В «Динамо» все прошло ярко. Особенно ваше представление в образе Ивана Васильевича. Мы увидели нового Царя.

– В клубе мне сказали, что сделают что-то похожее на фильм «Иван Васильевич меняет профессию». А я фильм этот очень люблю, как и многие у нас в стране, поэтому ничего удивительного в том, что согласился.

– Как думаете, футболисты «Спартака» когда-нибудь увидят вас в качестве своего главного тренера?

– Не знаю. Не заглядываю так далеко, да и не имеет смысла, потому что видите, как сейчас жизнь протекает.

– Но вы же еще хотите тренировать?

– Конечно. Мне уже не 30 лет. Время уходит, даже летит. Знаете, как говорят: все думают, что время придет, а время только уходит.

– Вы ощущаете, что время уходит?

– Конечно.

Мостовой проходит обучение в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию.

В ноябре он прошел стажировку в «Динамо» в штабе Марцела Лички.

Ранее «Спартак» отказал Мостовому в возможности пройти стажировку.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE