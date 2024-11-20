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    • Мостовой рассказал о своем желании тренировать: «Мне уже не 30 лет, время уходит, даже летит»

    Мостовой рассказал о своем желании тренировать: «Мне уже не 30 лет, время уходит, даже летит»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России 56-летний Александр Мостовой сказал, что по-прежнему хочет стать тренером.

    – Изначально вы должны были проходить стажировку в «Спартаке», но клуб в итоге вам отказал. Можно сказать, что «Спартак» вас упустил?

    – «Спартак» многих упускает. Но я быстро отхожу и спокойно к этому отношусь. Нет ничего страшного.

    – В «Динамо» все прошло ярко. Особенно ваше представление в образе Ивана Васильевича. Мы увидели нового Царя.

    – В клубе мне сказали, что сделают что-то похожее на фильм «Иван Васильевич меняет профессию». А я фильм этот очень люблю, как и многие у нас в стране, поэтому ничего удивительного в том, что согласился.

    – Как думаете, футболисты «Спартака» когда-нибудь увидят вас в качестве своего главного тренера?

    – Не знаю. Не заглядываю так далеко, да и не имеет смысла, потому что видите, как сейчас жизнь протекает.

    – Но вы же еще хотите тренировать?

    – Конечно. Мне уже не 30 лет. Время уходит, даже летит. Знаете, как говорят: все думают, что время придет, а время только уходит.

    – Вы ощущаете, что время уходит?

    – Конечно.

    • Мостовой проходит обучение в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию.
    • В ноябре он прошел стажировку в «Динамо» в штабе Марцела Лички.
    • Ранее «Спартак» отказал Мостовому в возможности пройти стажировку.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2024 10:28
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    Комментарии (6)
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    andr2112
    1732089023
    Не расстраивайся, царь Александр! Вот Слишкович скоро накосячит или кому-нибудь надоест. Так вот тебе прямая дорога. Или тебе этот клуб не по нраву?
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    Cleaner
    1732089419
    Мостовой, у кого есть желание, тот уже ДАВНО ТРЕНИРУЕТ! У тебя есть только одно желание - ТРЫНДЕТЬ НЕПРЕРЫВНО и нудно...(((
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    FWSPM
    1732089635
    Ну да спохватился в 56 когда все бабки прогулял теперь решил в тренеры пойти. Поезд ушел Санек. Лет 10 назад.
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    Интерес
    1732099529
    Как говорится,не начинал,и не надо.Клевещи на других,и всё!
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    Борис34684
    1732101888
    Интересно кто может его пригласить тренировать с таким характером.
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