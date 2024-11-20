Мостовой рассказал о своем желании тренировать: «Мне уже не 30 лет, время уходит, даже летит»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России 56-летний Александр Мостовой сказал, что по-прежнему хочет стать тренером.
– Изначально вы должны были проходить стажировку в «Спартаке», но клуб в итоге вам отказал. Можно сказать, что «Спартак» вас упустил?
– «Спартак» многих упускает. Но я быстро отхожу и спокойно к этому отношусь. Нет ничего страшного.
– В «Динамо» все прошло ярко. Особенно ваше представление в образе Ивана Васильевича. Мы увидели нового Царя.
– В клубе мне сказали, что сделают что-то похожее на фильм «Иван Васильевич меняет профессию». А я фильм этот очень люблю, как и многие у нас в стране, поэтому ничего удивительного в том, что согласился.
– Как думаете, футболисты «Спартака» когда-нибудь увидят вас в качестве своего главного тренера?
– Не знаю. Не заглядываю так далеко, да и не имеет смысла, потому что видите, как сейчас жизнь протекает.
– Но вы же еще хотите тренировать?
– Конечно. Мне уже не 30 лет. Время уходит, даже летит. Знаете, как говорят: все думают, что время придет, а время только уходит.
– Вы ощущаете, что время уходит?
– Конечно.
- Мостовой проходит обучение в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию.
- В ноябре он прошел стажировку в «Динамо» в штабе Марцела Лички.
- Ранее «Спартак» отказал Мостовому в возможности пройти стажировку.
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