Тарханов сказал, кто должен тренировать «Спартак»

Бывший помощник главного тренера «Спартака», экс-наставник ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов высказался об иностранных специалистах во главе красно-белых.

«При тренере главное – развитие футболистов. Этого сейчас не видно в «Спартаке». Я за российского специалиста. Их должны тренировать спартаковцы. Они все знают, что такое победы. Кто при Романцеве выигрывал чемпионства.

Тихонов, например, мне кажется, готов уже возглавить «Спартак». Комбаров, тренирующий «Спартак-2», если ему доверит руководство. Сейчас много спартаковцев, кто стали тренерами. Нет достойных иностранцев, кого выделить можно. Поэтому не вижу смысла постоянно их приглашать в команду», – сказал Тарханов.