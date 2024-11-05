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    Тарханов сказал, кто должен тренировать «Спартак»

    Бывший помощник главного тренера «Спартака», экс-наставник ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов высказался об иностранных специалистах во главе красно-белых.

    «При тренере главное – развитие футболистов. Этого сейчас не видно в «Спартаке». Я за российского специалиста. Их должны тренировать спартаковцы. Они все знают, что такое победы. Кто при Романцеве выигрывал чемпионства.

    Тихонов, например, мне кажется, готов уже возглавить «Спартак». Комбаров, тренирующий «Спартак-2», если ему доверит руководство. Сейчас много спартаковцев, кто стали тренерами. Нет достойных иностранцев, кого выделить можно. Поэтому не вижу смысла постоянно их приглашать в команду», – сказал Тарханов.

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    Источник: Legalbet

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    05.11.2024 09:29
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    Комментарии (18)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730788489
    Каждый тренер, приходящий в спартак становится физруком, пока не сбежит от туда. Гыгыгы
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    VVM1964
    1730790067
    Как вы достали уже с этими "российскими" тренерами - Спартак должен тренировать ХОРОШИЙ тренер и это прежде всего !!! И тренер у нас есть и какие будут результаты говорить еще рано, также как и менять бесконечно !!! Что же касаемо прогресса игроков - Рябчук, Угальде - которых кто только не пинал в прошлом году !...
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    NewLife
    1730793838
    Заезженная пластинка. Хейтеры в кризисе без соответствующих новостей, придумывают фейки и поднимают муть со дна от "великих экспердов - патриотов"
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    alefreddy
    1730794121
    тут тренер да хороший должен быть но и состав наполовину надо менять.Без хороших игроков никакой тренер не поможет
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    ...уефан
    1730795238
    ...Тарханов, иди ты...
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    Cleaner
    1730799596
    Тарханов: - Спартака должен тренировать Тарханов!...)))
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    Интерес
    1730805438
    Да пусть кто угодно тренирует,при нынешнем руководстве.
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    zigbert
    1730811294
    Да какая разница кто на самом деле тренер. Есть такая поговорка :" не важно какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей".
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    Spartak_forv@
    1730817248
    Опять кто-то что-то должен)))По-моему главное для команды это прогресс и результаты,а не кумовничество и не национализм. Что-то какие-то сбитые приоритеты у многих экспертов подъехали.Пора бы уже свою «башенку» починить,а не сидеть в консервной банке
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