Черданцеву не понравилось дерби ЦСКА – «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от игры 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Всего в дерби было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой. На VAR был Сергей Карасев.

«Спартак» выиграл со счетом 2:0.

«Мне не понравился матч, так как в нем было мало футбола. Много ненужных эмоций. Я в своей жизни комментировал столько дерби в разных странах, и то, что было в субботу – это не то дерби, которое хотелось видеть.

Сухой хотел поднять планку единоборств, но футболисты его неправильно поняли. Возникла путаница между высокой планкой единоборств и вседозволенностью с хулиганством.

О каком футболе можно говорить, если команда хозяев наносит один удар в створ ворот за матч? При том, что «Спартак» – не самая великая команда по игре в обороне. ЦСКА провел самый слабый матч в сезоне. Я очень разочарован.

Мне все равно, за что удалили Литвинова. Пусть разбираются эксперты. Когда все дерутся друг с другом, надо удалять поровну футболистов с каждой стороны.

В принципе, можно было удалять всех. Но я не специалист по единоборствам, я комментирую футбол», – сказал Черданцев.

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