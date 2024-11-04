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    Черданцеву не понравилось дерби ЦСКА – «Спартак»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился впечатлениями от игры 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    «Мне не понравился матч, так как в нем было мало футбола. Много ненужных эмоций. Я в своей жизни комментировал столько дерби в разных странах, и то, что было в субботу – это не то дерби, которое хотелось видеть.

    Сухой хотел поднять планку единоборств, но футболисты его неправильно поняли. Возникла путаница между высокой планкой единоборств и вседозволенностью с хулиганством.

    О каком футболе можно говорить, если команда хозяев наносит один удар в створ ворот за матч? При том, что «Спартак» – не самая великая команда по игре в обороне. ЦСКА провел самый слабый матч в сезоне. Я очень разочарован.

    Мне все равно, за что удалили Литвинова. Пусть разбираются эксперты. Когда все дерутся друг с другом, надо удалять поровну футболистов с каждой стороны.

    В принципе, можно было удалять всех. Но я не специалист по единоборствам, я комментирую футбол», – сказал Черданцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2024 18:56
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    Комментарии (7)
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    Интерес
    1730737800
    Наш футбол неумолимо скатывается, до низкого уровня комментирования его профильными специалистами комментаторского цеха с "Матч ТВ".
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    andr45
    1730739429
    С какого бодуна, этот прыщ гугнявый взял что мерины нанесли удар в створ ворот «Спартака»?) Врет, этот слепой дурачок - НОЛЬ ударов, отребье)
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    шахта Заполярная
    1730739543
    Ты сам чердак футбол то смотрел или про пьянича рассказывал.
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    NewLife
    1730739550
    " надо удалять поровну футболистов с каждой стороны" Надо удалить всех вас, бездарей, которые "30 лет в профессии и коммментировали столько дерби в разных странах" . Ну и валите в эти разные страны заниматься еще 30 лет древнейшей профессией.
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    ...уефан
    1730741770
    ..."Когда все дерутся, надо удалять поровну" А я бы ещё добавил - надо давать сроки и тому, кто резал и тому, кого прирезали).Так, Чердак?...
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    Александр-Каратеев-yandex
    1730746912
    Чердаку не понравилось дерби прежде всего потому, что Спартак заслуженно победил и зная негативное отношение его к этому клубу он был очень разочарован.
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    Борис34684
    1730777101
    Черданцев не тот специалист, да и человек чьё мнение кому то интересно.
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