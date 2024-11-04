Шалимов оценил игру Соболева в составе «Зенита»

Игорь Шалимов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

«Семак сделал ставку на Соболева, дает ему игровое время, ждет голов. Видимо, все-таки именно тренер был тем человеком, который настаивал на этом трансфере.

Соболев старается, но пока не получается ничего – тем более, в два форварда: нет маневра, он за спину не может открыться. Кроме того, Соболев теряет много мячей», – сказал Шалимов.