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    Шалимов оценил игру Соболева в составе «Зенита»

    Игорь Шалимов прокомментировал игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

    «Семак сделал ставку на Соболева, дает ему игровое время, ждет голов. Видимо, все-таки именно тренер был тем человеком, который настаивал на этом трансфере.

    Соболев старается, но пока не получается ничего – тем более, в два форварда: нет маневра, он за спину не может открыться. Кроме того, Соболев теряет много мячей», – сказал Шалимов.

    • После трансфера в «Зенит» форвард сделал 1+1 в 10 официальных матчах.
    • В августе его купили у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.11.2024 20:44
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