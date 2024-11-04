Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Комличенко – о чемпионской гонке в РПЛ: «Может, «Зенит» чуть расслабил булки»

    Комличенко – о чемпионской гонке в РПЛ: «Может, «Зенит» чуть расслабил булки»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопросы о главных претендентах на чемпионство.

    – Кто для вас главный фаворит сезона?

    – Да мне пофиг. У меня свои задачи, наша команда возле зоны вылета идет.

    – Не кажется, что «Зенит» уже и не главный фаворит, как это было несколько лет подряд?

    – Может, другие подтянулись, а может, «Зенит» чуть расслабил булки – они думали, что все легко будет, но на них настраиваются.

    • После 14 туров «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ с 33 очками.
    • Лидирует «Краснодар», у которого на 3 балла больше.
    • Замыкает топ-3 лиги «Локомотив», набравший 31 очко.

    Новости по теме
    Комличенко заявил, что все футболисты «Ростова» находятся не в лучшей форме 2
    Комличенко пообещал, что «Ростов» не вылетит из РПЛ 2
    «Ростов» забил «Динамо» благодаря вратарской ошибке Лунева 16
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2024 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1730746403
    Это губер зовёт вас за собой.
    Ответить
    neim
    1730765377
    Это не Зенит расслабил булки, а Краснодар свои поднапряг ))).
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 