Комличенко – о чемпионской гонке в РПЛ: «Может, «Зенит» чуть расслабил булки»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопросы о главных претендентах на чемпионство.

– Кто для вас главный фаворит сезона?

– Да мне пофиг. У меня свои задачи, наша команда возле зоны вылета идет.

– Не кажется, что «Зенит» уже и не главный фаворит, как это было несколько лет подряд?

– Может, другие подтянулись, а может, «Зенит» чуть расслабил булки – они думали, что все легко будет, но на них настраиваются.