Комличенко – о чемпионской гонке в РПЛ: «Может, «Зенит» чуть расслабил булки»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопросы о главных претендентах на чемпионство.
– Кто для вас главный фаворит сезона?
– Да мне пофиг. У меня свои задачи, наша команда возле зоны вылета идет.
– Не кажется, что «Зенит» уже и не главный фаворит, как это было несколько лет подряд?
– Может, другие подтянулись, а может, «Зенит» чуть расслабил булки – они думали, что все легко будет, но на них настраиваются.
- После 14 туров «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ с 33 очками.
- Лидирует «Краснодар», у которого на 3 балла больше.
- Замыкает топ-3 лиги «Локомотив», набравший 31 очко.