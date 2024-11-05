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    «Спартак» готов расстаться с Зиньковским

    «Спартак» определился с будущим атакующего полузащитника Антона Зиньковского. По данным «Евро-Футбол.Ру», красно-белые не против расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно. При этом интерес к Зиньковскому проявляет не только «Локомотив», но и несколько других клубов РПЛ.

    • Зиньковский в текущем сезоне провел за «Спартак» 12 игр, сделал 3 голевых паса.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
    • Контракт Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    05.11.2024 08:24
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    Комментарии (15)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730787788
    Попортили перспективного футболиста. Гыгыгы
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    odessakmv
    1730789121
    "а был ли мальчик"....
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    JIEGEHDA
    1730789620
    После ухода Сергеева писали эти свинки что " всё испортил карьеру , не стоило переходить . А тут обыденные " не смог себя реализовать ". А может не дали? А может легионеров в клубе много ? При живом Зиньковском взяли Маркиньоса . Да да . Испортил себе карьеру . Перешёл ради бабок. В Зенит и бабки и титулы
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    NewLife
    1730794183
    "По данным «Евро-Футбол.Ру»" Какие данные могут быть у этой интернет помойки, кроме ковыряния в носу, лишь бы про Спартак, иначе внимание не обратят.
    Ответить
    alefreddy
    1730794512
    да надо разгружать платежку от скамеечников.Из половины отцепленных треть хорошими игроками заменить
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    ilich55
    1730795276
    Лучше бы определились с Умяровым.
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    ySS
    1730801713
    Подождали бы до лета, что будет с тренером и купи-продаем аморалом... Как по мне, первые на очереди Вилиан, Тавареш и Абена.
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    zigbert
    1730812301
    Не такой уж Зиньковский потерянный игрок если учесть что на поле он выходит крайне редко. А как себя проявишь за то небольшое количество игровых минут.
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    Spartak_forv@
    1730816655
    Зина,объективно,очень сдал.Может и к лучшему.
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