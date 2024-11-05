«Спартак» готов расстаться с Зиньковским

«Спартак» определился с будущим атакующего полузащитника Антона Зиньковского. По данным «Евро-Футбол.Ру», красно-белые не против расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно. При этом интерес к Зиньковскому проявляет не только «Локомотив», но и несколько других клубов РПЛ.

Зиньковский в текущем сезоне провел за «Спартак» 12 игр, сделал 3 голевых паса.

Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

Контракт Зиньковского со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.