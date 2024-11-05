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    • Чанов высказался о ситуации с вратарями у «Зенита» после травмы Латышонка

    Чанов высказался о ситуации с вратарями у «Зенита» после травмы Латышонка

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что «Зениту» не стоит переживать из-за позиции голкипера, поскольку у команды все в порядке с обороной.

    – Латышонок очень классно играл. Заменить его будет очень трудно, это действительно большая потеря.

    – Адамов сможет заменить Латышонка?

    – Денис и раньше играл за «Зенит», у него вообще неплохие отзывы. Просто достаточно много времени он провел в запасе. Ему может не хватить игровой практики. Но «Зенит» может не переживать – у них с обороной все в порядке.

    – Кержаков тоже травмирован. Нужен ли новый голкипер «Зениту» зимой?

    – Я думаю, они смогут залечить травмы к началу следующей части сезона. Я на это очень надеюсь, желаю здоровья парням!

    • Латышонок получил травму в игре 14-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:1).
    • 4 ноября, «Зенит» сообщил, что у вратаря диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра. Срок его восстановления составит до четырех недель.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    05.11.2024 07:45
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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730788228
    Начинаются игры на промёрзлых полях и соответственно травмы. Гыгыгы
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    Интерес
    1730795685
    Перспективы гегемона туманные как никогда.
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