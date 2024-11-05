Чанов высказался о ситуации с вратарями у «Зенита» после травмы Латышонка

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что «Зениту» не стоит переживать из-за позиции голкипера, поскольку у команды все в порядке с обороной.
– Латышонок очень классно играл. Заменить его будет очень трудно, это действительно большая потеря.
– Адамов сможет заменить Латышонка?
– Денис и раньше играл за «Зенит», у него вообще неплохие отзывы. Просто достаточно много времени он провел в запасе. Ему может не хватить игровой практики. Но «Зенит» может не переживать – у них с обороной все в порядке.
– Кержаков тоже травмирован. Нужен ли новый голкипер «Зениту» зимой?
– Я думаю, они смогут залечить травмы к началу следующей части сезона. Я на это очень надеюсь, желаю здоровья парням!
- Латышонок получил травму в игре 14-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (2:1).
- 4 ноября, «Зенит» сообщил, что у вратаря диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра. Срок его восстановления составит до четырех недель.