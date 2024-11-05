Чанов высказался о ситуации с вратарями у «Зенита» после травмы Латышонка

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что «Зениту» не стоит переживать из-за позиции голкипера, поскольку у команды все в порядке с обороной.

– Латышонок очень классно играл. Заменить его будет очень трудно, это действительно большая потеря.

– Адамов сможет заменить Латышонка?

– Денис и раньше играл за «Зенит», у него вообще неплохие отзывы. Просто достаточно много времени он провел в запасе. Ему может не хватить игровой практики. Но «Зенит» может не переживать – у них с обороной все в порядке.

– Кержаков тоже травмирован. Нужен ли новый голкипер «Зениту» зимой?

– Я думаю, они смогут залечить травмы к началу следующей части сезона. Я на это очень надеюсь, желаю здоровья парням!