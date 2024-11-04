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    Юран рассказал о переговорах с тремя клубами РПЛ

    Сергей Юран ответил на вопросы о возможном возвращении к тренерской работе в РПЛ.

    «Да, есть движение, но пока нет конкретики. Это в РПЛ. Я Первую лигу истоптал, но если будет клуб с задачей выхода в [РПЛ], то да.

    Сколько у меня вариантов в РПЛ? Три. Одна [команда] посерединке, одна повыше», – рассказал Юран.

    • Тренер остается без работы с апреля, когда его уволили из «Пари НН».
    • Без него нижегородцы спаслись от вылета из РПЛ в стыковых матчах.
    • Юран утверждает, что его кандидатуру рассматривал «Спортинг».

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    Источник: «Спартак Шоу»

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    04.11.2024 20:20
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1730742833
    ..."Варианта в РПЛ три", но одна команда посередине, другая повыше. Это, как так-то?...
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    fakeid
    1730742854
    одна команда посерединке? кто бы это мог быть? интересно, а в этом клубе хрюкают? думаю, да)
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    BRO_football
    1730744138
    Ростов, Крылья Советов, Ахамат
    Ответить
    Исмо
    1730817377
    Я хочу чтобы в Спартак пришёл, посмотрим что получится)
    Ответить
    Александр-Селютин-vkontak
    1730823603
    Кому ты нужен, дилетант? Никто с тобой не трёт. Если только Зоркий.
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