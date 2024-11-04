Юран рассказал о переговорах с тремя клубами РПЛ

Сергей Юран ответил на вопросы о возможном возвращении к тренерской работе в РПЛ.
«Да, есть движение, но пока нет конкретики. Это в РПЛ. Я Первую лигу истоптал, но если будет клуб с задачей выхода в [РПЛ], то да.
Сколько у меня вариантов в РПЛ? Три. Одна [команда] посерединке, одна повыше», – рассказал Юран.
- Тренер остается без работы с апреля, когда его уволили из «Пари НН».
- Без него нижегородцы спаслись от вылета из РПЛ в стыковых матчах.
- Юран утверждает, что его кандидатуру рассматривал «Спортинг».