Юран рассказал о переговорах с тремя клубами РПЛ

Сергей Юран ответил на вопросы о возможном возвращении к тренерской работе в РПЛ.

«Да, есть движение, но пока нет конкретики. Это в РПЛ. Я Первую лигу истоптал, но если будет клуб с задачей выхода в [РПЛ], то да.

Сколько у меня вариантов в РПЛ? Три. Одна [команда] посерединке, одна повыше», – рассказал Юран.