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    Семшов проанализировал драку в дерби ЦСКА – «Спартак»

    Игорь Семшов прокомментировал конфликт между футболистами в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    «В ситуации с дракой судья правильно поступил, удалив по одному футболисту из ЦСКА и «Спартака», чтобы не ломать интригу.

    Конечно, нужно смотреть, кто чего больше достоин. Мне кажется, Литвинов просто попал под раздачу. Основные зачинщики – иностранцы.

    Они много провоцировали друг друга, а не российских футболистов», – сказал Семшов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.11.2024 21:09
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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1730745714
    Мудак, ему все противопоставление легионеров и наших мерещится.
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    Интерес
    1730746275
    А какая там была "интрига"??? В середине первого тайма было видно(да что там-с объявления состава,где был ударЕНный форвард),закралось сомнение,а уж после первого гола я сразу всё понял,о чём и написал.
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    Питерский князь
    1730747578
    Игра была ровна, играли два....
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    alex1951
    1730748928
    Сия драчка ,пожалуй самый забавный момнет в этой игре.... Игра полное Г. Спартак сделал свое дело.....главное драться мохуть....
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    Snek
    1730753817
    Драки, потасовки и разборки были исключительно из-за плохого судейства. Сухой не вывозил матч, а игроки этим пользовались. Провоцировали друг друга из под тишка, а Сухой не мог погасить все конфликты. Г*вно, а не судья.
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