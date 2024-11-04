Семшов проанализировал драку в дерби ЦСКА – «Спартак»

Игорь Семшов прокомментировал конфликт между футболистами в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«В ситуации с дракой судья правильно поступил, удалив по одному футболисту из ЦСКА и «Спартака», чтобы не ломать интригу.

Конечно, нужно смотреть, кто чего больше достоин. Мне кажется, Литвинов просто попал под раздачу. Основные зачинщики – иностранцы.

Они много провоцировали друг друга, а не российских футболистов», – сказал Семшов.

Всего в дерби было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой. На VAR был Сергей Карасев.

«Спартак» выиграл со счетом 2:0.

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