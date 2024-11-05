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    • Аленичев высказался о будущем Дуарте и Зиньковского в «Спартаке»

    Аленичев высказался о будущем Дуарте и Зиньковского в «Спартаке»

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что Алексис Дуарте и Антон Зиньковский, скорее всего, покинут команду.

    «Думаю, что у руководителей «Спартака» есть определeнные мысли по поводу будущего Дуарте и Зиньковского.

    Учитывая, что Зиньковский уже пять матчей не играет, а Дуарте только выходит на замену, думаю, с ними хотят распрощаться – либо отдать в аренду, либо продать», – сказал Аленичев.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Зиньковский в этом сезоне сделал 3 ассиста в 12 матчах.
    • Дуарте провел 5 игр без голевых действий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2024 00:12
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    Комментарии (7)
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    NewLife
    1730756703
    Индеец нужен, Зина чего-то в опале))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1730788115
    Спрамтак кладбище талантов и клондайк агентов со своим неликвидом. Гыгыгы
    Ответить
    САДЫЧОК
    1730789925
    Оба отличные игроки! Никакущий Рябчук без паса и навесов просто сотрясает воздух вместо Зиньковского и И никакущий Литвинов вместо Дуарте! Лучше убрать Станковича
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    alefreddy
    1730794807
    Ну Дуарте вовсе не худший в защите и Зиню надо в другую команду пристроить
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    Интерес
    1730795775
    Это давно "на заборах написано". Кладбище №2,и оба-из нефтегазового комплекса.
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