Аленичев высказался о будущем Дуарте и Зиньковского в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что Алексис Дуарте и Антон Зиньковский, скорее всего, покинут команду.

«Думаю, что у руководителей «Спартака» есть определeнные мысли по поводу будущего Дуарте и Зиньковского.

Учитывая, что Зиньковский уже пять матчей не играет, а Дуарте только выходит на замену, думаю, с ними хотят распрощаться – либо отдать в аренду, либо продать», – сказал Аленичев.