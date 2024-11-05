Аленичев высказался о будущем Дуарте и Зиньковского в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что Алексис Дуарте и Антон Зиньковский, скорее всего, покинут команду.
«Думаю, что у руководителей «Спартака» есть определeнные мысли по поводу будущего Дуарте и Зиньковского.
Учитывая, что Зиньковский уже пять матчей не играет, а Дуарте только выходит на замену, думаю, с ними хотят распрощаться – либо отдать в аренду, либо продать», – сказал Аленичев.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
- Зиньковский в этом сезоне сделал 3 ассиста в 12 матчах.
- Дуарте провел 5 игр без голевых действий.