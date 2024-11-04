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    Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 14-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», «Пари НН», «Факела» и «Динамо Мх».

    Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»);

    Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Витор Тормена («Краснодар»), Сослан Кагермазов («Динамо Мх»), Дуглас Сантос («Зенит»);

    Полузащитники: Мохамед Браими («Факел»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Тимофеев («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»);

    Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Зенит»).

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    Источник: WhoScored

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    04.11.2024 19:30
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    Комментарии (12)
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    прабабушка краба
    1730738844
    Маловато представителей "главного дерби страны"
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    NewLife
    1730739863
    Ау, дармоеды, Тимофеев отыграл лучше Барко ? Почему нет Роши))) ?
    Ответить
    BRO_football
    1730741238
    Ха! Ни одного спартача. Поделом!
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1730741283
    БРАВО МАНТУАН...игрок который не ноет и играет на многих позиций....на лавку тоже не ноет........САША играй семья на первом месте.....а клубов много....
    Ответить
    ...уефан
    1730743618
    ...за какую-такую классную игру Соболя вписали?... Снова Зарема похлопотала?)...
    Ответить
    vladik12
    1730747706
    Показатель качества дерби ЦСКА - "Спартак": никто из победителей не попал в символическую сборную тура.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730747930
    Второй тур сборная сомнительная, ну пару позиций точно
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