Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 14-го тура чемпионата России.
В нее включены футболисты «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», «Пари НН», «Факела» и «Динамо Мх».
Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»);
Защитники: Густаво Мантуан («Зенит»), Витор Тормена («Краснодар»), Сослан Кагермазов («Динамо Мх»), Дуглас Сантос («Зенит»);
Полузащитники: Мохамед Браими («Факел»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Тимофеев («Локомотив»), Андрей Мостовой («Зенит»);
Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Зенит»).