Тарханов сравнил игру ЦСКА при Федотове и Николиче

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов высказался об игре красно-синих после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

– Игру ЦСКА охарактеризую как нестабильную. Особенно слабо сыграли в последнем матче. Кто-то из корреспондентов написал, что армейцы играли, как команда уровня Первой лиги. Я бы не стал так категорично говорить, но люди делают такие сравнения не просто так.

– Можно ли сказать, что ЦСКА не угадал с Николичем?

– Пока так сказать нельзя, ещe даже первый круг не закончился. У него есть время. Впереди несколько игр, а потом пауза и сборы. После них будем давать оценки.

– При Федотове игра была лучше?

– Уж точно стабильнее. И это очень важно.

Марко Николич сменил Владимира Федотова на посту главного тренера ЦСКА этим летом. Контракт 45-летнего сербского специалиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.

ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 24 очками после 14 матчей.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE