Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Тарханов сравнил игру ЦСКА при Федотове и Николиче

    Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов высказался об игре красно-синих после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

    – Игру ЦСКА охарактеризую как нестабильную. Особенно слабо сыграли в последнем матче. Кто-то из корреспондентов написал, что армейцы играли, как команда уровня Первой лиги. Я бы не стал так категорично говорить, но люди делают такие сравнения не просто так.

    – Можно ли сказать, что ЦСКА не угадал с Николичем?

    – Пока так сказать нельзя, ещe даже первый круг не закончился. У него есть время. Впереди несколько игр, а потом пауза и сборы. После них будем давать оценки.

    – При Федотове игра была лучше?

    – Уж точно стабильнее. И это очень важно.

    • Марко Николич сменил Владимира Федотова на посту главного тренера ЦСКА этим летом. Контракт 45-летнего сербского специалиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • ЦСКА занимает 6-е место в РПЛ с 24 очками после 14 матчей.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Николич: «Мне в ЦСКА сказали, что больших денег на трансферы не будет» 4
    Вердикт ЭСК по удалению Литвинова в матче с ЦСКА 11
    Николич раскрыл, какая проблема российского футбола вызывает у него боль
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2024 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1730795270
    "А что случилось? Ничего не случилось,просто где-то судьба глупым шуткам научилась...",и подсказала хозяйчикам сменить "Белорусского бригадира картоПлеводческой бригады" на "Российского бригадира картоФелеводческой бригады",а потом- "На сербского бригадира кромпироводческой бригады". Постоянство-признак класса,необходимого для борьбы за высокие места-с четвёртого по шестое.Остальное-случайность,аномалия.
    Ответить
    CSKA57
    1730795487
    Понятно. Возвращаем Федотова!
    Ответить
    Cleaner
    1730795708
    Игра ЦСКА при Федотове и Николиче? Те же яйца, только в профиль...(((
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 