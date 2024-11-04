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    Спартаковец Денисов высказался о драке в дерби с ЦСКА

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов оценил конфликт с игроками ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.

    – Что вам помогло не участвовать в таких драках, какая была во втором тайме? Понимание, что будет удаление, а потом дисквал?

    – Я старался всех разнять. Почему я не лез с кулаками? Драться нужно не здесь, не на поле. Хотите драться – идите в другое место.

    Люди, которые умеют хорошо драться, чаще всего это свое умение не используют. Заниматься этим на поле...

    Даже не знаю, как назвать это – задираться, бить исподтишка… Это можно, но очень рад, что на все это мы ответили результатом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.11.2024 21:56
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