Спартаковец Денисов высказался о драке в дерби с ЦСКА

Защитник «Спартака» Даниил Денисов оценил конфликт с игроками ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.

– Что вам помогло не участвовать в таких драках, какая была во втором тайме? Понимание, что будет удаление, а потом дисквал?

– Я старался всех разнять. Почему я не лез с кулаками? Драться нужно не здесь, не на поле. Хотите драться – идите в другое место.

Люди, которые умеют хорошо драться, чаще всего это свое умение не используют. Заниматься этим на поле...

Даже не знаю, как назвать это – задираться, бить исподтишка… Это можно, но очень рад, что на все это мы ответили результатом.

Всего в дерби было 3 удаления.

В поле судил Алексей Сухой. На VAR был Сергей Карасев.

«Спартак» выиграл со счетом 2:0.

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