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  • Семин: «Не могу назвать Хенти деревом, но в «Локомотиве» он не выдерживает конкуренции»

Семин: «Не могу назвать Хенти деревом, но в «Локомотиве» он не выдерживает конкуренции»

27 декабря 2016, 12:36
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение об игре нападающего железнодорожников Эзекиэля Хенти в нынешнем сезоне. Напомним, что 23-летний форвард забил один гол и сделал одну результативную передачу в семи матчах.

– В Хенти и Шкулетича вы по-прежнему верите?

– Самое главное, чтобы они в себя верили и правильно работали. Давайте возьмем Хенти. Я его очень много раз выпускал на поле.

– С «Краснодаром» он, кстати, выглядел хорошо.

– С «Краснодаром» – да. А дальше… Были даже игры, когда я его выпускал на замену, а потом вновь сажал на лавку. Понимаете, не могу все время доверять игроку. Он должен доказывать свое право попадать в состав. А когда человек совершает одни и те же ошибки, что прикажете мне делать?

Вообще мне сложно назвать игрока «Локомотива», которому бы я не дал шанса. Может быть, только Логашов. Но он до этого мало играл, ему не хватало кондиций. Каждому футболисту нужно четко понимать, что в большой команде есть серьезная конкуренция, которую необходимо выдерживать каждый день.

Если игрок перестает бороться, опускает руки, то от моей веры в него уже ничего не зависит. А не выдерживаешь конкуренцию – не будь раздражительным, не порти микроклимат.

– Игорь Чугайнов даже назвал Хенти «дровами»...

– Я не могу употреблять такие определения. Это неправильно. Хенти – футболист, у него есть хорошие качества. На первых порах мне казалось, что из него можно сделать пробивного мощного нападающего. Но пока не получается. И это зависит от него. Хенти не выдерживает конкуренции…

– Он сам говорил, что ему гораздо комфортнее действовать не на острие, а крайним нападающим.

– Мы его использовали и на этой позиции. В частности, в Казани. Но у нас ничего не получилось. Наоборот, Хенти совершил ошибку, которая привела к голу в наши ворота.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Хенти Эзекиэль Семин Юрий
Комментарии (1)
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Cosh18
1482836874
конечно, его же еще продавать)
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