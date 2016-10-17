Чугайнов: «Хенти не понимает, что нужно делать на поле»

Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о проблемах железнодорожников в атаке. По словам специалиста, красно-зеленые так и не нашли достойной замены ушедшему в «Эвертон» нападающему Умару Ниассу. Напомним, подопечные Юрия Семина в 10 играх РФПЛ забили лишь шесть мячей.

– Проблема в нападении после ухода Ньясса так в «Локомотиве» и не решилась. Для меня это очевидно. Что Шкулетич, что Хенти не могут достойно играть в команде, которая претендует на что-то серьезное.

– Хенти вы вообще назвали «дровами»...

– Типа того. Бежит он хорошо. Только это не легкая атлетика, а футбол. Надо знать, куда двигаться, врываться. Мне кажется, Хенти не понимает, что делать на поле.

– «Локо» приобрел Портнягина, да только он получил травму.

– Даже здоровый Портнягин, мне кажется, вряд ли решит проблемы команды в атаке. Нужен другой исполнитель на передней линии.