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    Тарасов в подробностях и с матами рассказал о драке с экс-игроком «Локо» Хенти

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал, как однажды подрался с партнером Эзекиэлем Хенти.

    – Хенти – у меня с ним драка была нереальная. Просто реально *** [подрался].

    Я не играл матч за основной состав. На следующий день у нас тренировка на базе, играем 5 на 5. Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вроде бы вели тренировку.

    Начали играть. А Хенти – техничный такой. И раз корпусом со мной так жестко, потом второй раз. Потом идем лицо в лицо – он снова жестко. Думаю: окей, ну, *** [надоел]. Я его встречаю лицом в лицо.

    Он на меня посмотрел. Я ему такой: да, братан, вот так бывает, не я к тебе в гости приехал, а ты ко мне. И показываю ему, что не нужно так играть.

    Вратарь дает мне мяч, я бегу. А он со спины догоняет меня и как в хоккее, как Александр Овечкин здесь, просто в спину – и я улетаю. У меня просто все, глаза красные, ***.

    Я просто встаю и даю ему двойку – ба-бам! А он не падает. Я четко знаю вот это место – в челюсть. У меня даже шрам на остался, я ему в зуб попал.

    – Слепок зуба Хенти у тебя.

    – Да, Хенти со мной по жизни. И он не падает. Он стоит, ***, и я стою, ***. И он начинает идти на меня, эта машина. Нас разнимают, короче.

    Пашинин говорит: «Вы будете оштрафованы». Я говорю: «Вы же видели весь эпизод, да, я сорвался, нарушил дисциплину, готов заплатить». Хенти говорит переводчику: «Нет, переводи, я хочу еще раз драться с ним».

    Я говорю переводчику: «Переводи дословно. Он, ***, находится у меня дома. Я его, ***, поймаю». Он перевел.

    Уходим в раздевалку. За нами идут два типа, чтобы мы не *** [подрались]. На следующий день он ко мне подходит: «Тара, сори, бро». Ну все – замяли.

    • Хенти был в «Локо» в 2016-2017 годах.
    • Он провел в РПЛ 17 матчей, забил гол.
    • Сейчас 29-летний Хенти в кипрском «Аполлоне».

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.03.2023 22:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +9749

      САДЫЧОК 47 минут назад

      Отстойное быдло Тарасов , получил , от Хентли !

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      Рейтинг: +3178

      fakeid 50 минут назад

      самый тупорылый игрок в рпл за всю историю, даже спартачей переплюнул (хоть и их воспитанник - но не считается).

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      Рейтинг: +934

      Таврида 1 час назад

      Хорошо Бузову не мешки ворочать, Хенти рядом нет, ответить не может.

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      Рейтинг: +444

      FCSpartakM 1 час назад

      Тарасов в подробностях описал , что он ********

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