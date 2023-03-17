Тарасов в подробностях и с матами рассказал о драке с экс-игроком «Локо» Хенти

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов на ютуб-канале «Коммент.Шоу» рассказал, как однажды подрался с партнером Эзекиэлем Хенти.

– Хенти – у меня с ним драка была нереальная. Просто реально *** [подрался].

Я не играл матч за основной состав. На следующий день у нас тренировка на базе, играем 5 на 5. Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов вроде бы вели тренировку.

Начали играть. А Хенти – техничный такой. И раз корпусом со мной так жестко, потом второй раз. Потом идем лицо в лицо – он снова жестко. Думаю: окей, ну, *** [надоел]. Я его встречаю лицом в лицо.

Он на меня посмотрел. Я ему такой: да, братан, вот так бывает, не я к тебе в гости приехал, а ты ко мне. И показываю ему, что не нужно так играть.

Вратарь дает мне мяч, я бегу. А он со спины догоняет меня и как в хоккее, как Александр Овечкин здесь, просто в спину – и я улетаю. У меня просто все, глаза красные, ***.

Я просто встаю и даю ему двойку – ба-бам! А он не падает. Я четко знаю вот это место – в челюсть. У меня даже шрам на остался, я ему в зуб попал.

– Слепок зуба Хенти у тебя.

– Да, Хенти со мной по жизни. И он не падает. Он стоит, ***, и я стою, ***. И он начинает идти на меня, эта машина. Нас разнимают, короче.

Пашинин говорит: «Вы будете оштрафованы». Я говорю: «Вы же видели весь эпизод, да, я сорвался, нарушил дисциплину, готов заплатить». Хенти говорит переводчику: «Нет, переводи, я хочу еще раз драться с ним».

Я говорю переводчику: «Переводи дословно. Он, ***, находится у меня дома. Я его, ***, поймаю». Он перевел.

Уходим в раздевалку. За нами идут два типа, чтобы мы не *** [подрались]. На следующий день он ко мне подходит: «Тара, сори, бро». Ну все – замяли.