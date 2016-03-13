Черевченко: «Пока Хенти не полностью понимает, что от него требуется»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко по итогам матча 20-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:0) прокомментировал игру новичка железнодорожников Эзекиэля Хенти. В этой встрече нигериец провел на поле весь матч, но голом отметиться не сумел.

– Как оцениваете игру Хенти, который провел в составе «Локомотива» первый полный матч?

– Было видно, что он не прошел с нами подготовку. Хенти с нами лишь две недели, у него еще нет взаимопонимания с партнерами, к тому же минут за тридцать до конца он подсел физически. Но в целом его первой игрой я доволен. Надеюсь, в дальнейшем будет еще лучше. Это действительно быстрый футболист, как он и говорил о себе.

– Как оцениваете его технику?

– По тренировкам видно, что Хенти технически оснащен хорошо. Но в новую команду нужно влиться. Времени прошло мало, и пока он не полностью понимает, что от него требуется. Другие игроки должны к нему привыкнуть и на футбольном поле, и в быту, а он – к ним. Чемпионаты Словении и России – это две большие разницы.