Тарасов рассказал, как Смородская жестко урезонила легионера «Локо»: он отказывался тренироваться на снегу

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вспомнил случай со своим экс-партнером Эзекиэлем Хенти.

«Нужно выходить на тренировку. На поле легкий снег. Хенти смотрит и говорит: «Fuck off [отвалите]. Нет тренировки!». Я говорю: «Ты дурак? Сейчас до Ольги Смородской дойдет – тебе кранты». Он на нас: «Вы дураки, это снег на поле!». Он такой удивленный.

Звонит Смородская ему: «Ты такой-сякой, я тебя оштрафую! На тренировку!». Сначала он уехал, но потом она ему объяснила, что так нельзя», – рассказал Тарасов.