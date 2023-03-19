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    Тарасов рассказал, как Смородская жестко урезонила легионера «Локо»: он отказывался тренироваться на снегу

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вспомнил случай со своим экс-партнером Эзекиэлем Хенти.

    «Нужно выходить на тренировку. На поле легкий снег. Хенти смотрит и говорит: «Fuck off [отвалите]. Нет тренировки!». Я говорю: «Ты дурак? Сейчас до Ольги Смородской дойдет – тебе кранты». Он на нас: «Вы дураки, это снег на поле!». Он такой удивленный.

    Звонит Смородская ему: «Ты такой-сякой, я тебя оштрафую! На тренировку!». Сначала он уехал, но потом она ему объяснила, что так нельзя», – рассказал Тарасов.

    • Хенти был в «Локо» в 2016-2017 годах.
    • Он провел в РПЛ 17 матчей, забил гол.
    • Сейчас 29-летний Хенти в кипрском «Аполлоне».

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    Источник: «Бомбардир»

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