Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» сделает ставку на точечное усиление и своих воспитанников

«Локомотив» сделает ставку на точечное усиление и своих воспитанников

8 июня 2017, 10:54
2

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферных целях своей команды. По его словам, не стоит летом ждать больших приобретений, в клубе готовы сделать ставку на точечное усиление и своих воспитанников.

– Вы будете выкупать у «Краснодара» или брать в аренду Ари?

– Мы предлагаем «Краснодару» разные варианты. Находимся в процессе обсуждения, общаемся с клубом. У Ари есть желание иметь отношения с «Локомотивом» и нет желания – с «Краснодаром».

– Соломон Кверквелия говорил, что хочет остаться в «Локомотиве».

– Насколько я знаю, так и есть: он хочет остаться в «Локомотиве». Мы общались и общаемся с «Рубином», но пока ясности нет.

– Такая же ситуация и по Эзекиэлю Хенти?

– Да. У него есть варианты остаться в ОАЭ, просто сменит команду.

– Много ли новых игроков появится в «Локомотиве» летом?

– Нет. Думаю, что пара человек, будет точечное усиление. Есть много футболистов, с которыми мы на разных стадиях переговоров. Эти вопросы требуют окончательного согласования, после чего вы все узнаете.

При этом мы очень серьезно рассчитываем на воспитанников академии. Могу выделить Галаджана, Галанина, Вагабова, Лапшова, Лысова и Тугарева. В прошедшем сезоне был всего пару раз на матче молодежной команды, в основном смотрю трансляции. Это связано с тем, что до стадиона, где она проводила матчи, было неудобно ехать. Когда наша «молодежка» переедет на Малую арену, буду чаще посещать ее матчи. То же касается и «Казанки».

– Стивен Колкер еще может перейти в «Локомотив»?

– Нет, это уже пройденный эпизод. Нам грустно, что так получилось. Думаю, у него такие же чувства. Он, вроде бы, сейчас уже не играет. Разозлил руководство своего клуба, и его перестали ставить в состав.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Ари Кверквелия Соломон Колкер Стивен Хенти Эзекиэль Геркус Илья
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алекс88
1496910915
С такой командой даже из группы в ле не выйдут...и какой был смысл так в европу стремиться????чтоб в очередной раз обсираться
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
2
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
1
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
3
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+