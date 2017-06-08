«Локомотив» сделает ставку на точечное усиление и своих воспитанников

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о трансферных целях своей команды. По его словам, не стоит летом ждать больших приобретений, в клубе готовы сделать ставку на точечное усиление и своих воспитанников.

– Вы будете выкупать у «Краснодара» или брать в аренду Ари?

– Мы предлагаем «Краснодару» разные варианты. Находимся в процессе обсуждения, общаемся с клубом. У Ари есть желание иметь отношения с «Локомотивом» и нет желания – с «Краснодаром».

– Соломон Кверквелия говорил, что хочет остаться в «Локомотиве».

– Насколько я знаю, так и есть: он хочет остаться в «Локомотиве». Мы общались и общаемся с «Рубином», но пока ясности нет.

– Такая же ситуация и по Эзекиэлю Хенти?

– Да. У него есть варианты остаться в ОАЭ, просто сменит команду.

– Много ли новых игроков появится в «Локомотиве» летом?

– Нет. Думаю, что пара человек, будет точечное усиление. Есть много футболистов, с которыми мы на разных стадиях переговоров. Эти вопросы требуют окончательного согласования, после чего вы все узнаете.

При этом мы очень серьезно рассчитываем на воспитанников академии. Могу выделить Галаджана, Галанина, Вагабова, Лапшова, Лысова и Тугарева. В прошедшем сезоне был всего пару раз на матче молодежной команды, в основном смотрю трансляции. Это связано с тем, что до стадиона, где она проводила матчи, было неудобно ехать. Когда наша «молодежка» переедет на Малую арену, буду чаще посещать ее матчи. То же касается и «Казанки».

– Стивен Колкер еще может перейти в «Локомотив»?

– Нет, это уже пройденный эпизод. Нам грустно, что так получилось. Думаю, у него такие же чувства. Он, вроде бы, сейчас уже не играет. Разозлил руководство своего клуба, и его перестали ставить в состав.