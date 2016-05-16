В «Локомотиве» недовольны игрой Хенти

Руководство «Локомотива» выразило недовольство выступлением нападающего московской команды Эзекиэля Хенти.

Сообщается, что члены совета директоров железнодорожников недовольны трансферной кампанией клуба в зимнее трансферное окно. Хенти был представлен селекционерами как очень перспективный футболист, обладающий всеми необходимыми профессиональными навыками. Деньги на трансфер нигерийского игрока были выделены с учетом того, что приобретение быстро окупится, однако форвард не демонстрирует тех качеств, из-за которых его покупали. Кроме того, «Локомотив» заключил с Эзекиэлем долгосрочный контракт, согласно которому игрок получает 1,2–1,4 млн евро без учета бонусов и премиальных.

Напомним, что Хенти перешел в «Локомотив» из словенской «Олимпии» за пять миллионов евро. В нынешнем розыгрыше РФПЛ он провел девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.