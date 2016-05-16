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В «Локомотиве» недовольны игрой Хенти

16 мая 2016, 14:51
17

Руководство «Локомотива» выразило недовольство выступлением нападающего московской команды Эзекиэля Хенти.

Сообщается, что члены совета директоров железнодорожников недовольны трансферной кампанией клуба в зимнее трансферное окно. Хенти был представлен селекционерами как очень перспективный футболист, обладающий всеми необходимыми профессиональными навыками. Деньги на трансфер нигерийского игрока были выделены с учетом того, что приобретение быстро окупится, однако форвард не демонстрирует тех качеств, из-за которых его покупали. Кроме того, «Локомотив» заключил с Эзекиэлем долгосрочный контракт, согласно которому игрок получает 1,2–1,4 млн евро без учета бонусов и премиальных.

Напомним, что Хенти перешел в «Локомотив» из словенской «Олимпии» за пять миллионов евро. В нынешнем розыгрыше РФПЛ он провел девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Хенти Эзекиэль
Комментарии (17)
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STAFOR13
1463400281
продать Ниясса, купить бревно игравшее в молодёжке милана за 5 лимонов, когда с Ниассом могли за чемп даже поборотся, в лиге чемпионов играть, 7 лимонов себе наварили зато теперь нито что ЛЧ теперь и ЛЕ несветит
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Zly
1463401332
Ниасс так же долго адаптировался, но заиграл. Давайте ставьте Шкулетича и вообще атак не будет. Хенти против Зенита достойно себя показал. Вопрос к совету директоров. Что ж ваши Члены совета не видят, что Оля делает с клубом
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LOKOfanatik19
1463402920
Смородина совсем чокнулась, деньги деньги деньги, в плюс в плюс в плюс, а игра когда, а кубки, а болельщиков уважать, а тренер хороший и на долго??? Вы не довольны одним трансфером, а мы всем советом директоров!!!
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ManUtd-Volgograd
1463403042
Хенти классно играет! Сам не могу понять, почему он забить никак не может!? По-любому нужно оставлять его на следующий сезон!
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LOKOfanatik19
1463403624
Продать отличного напа, который адаптировался за 7 млн, и купить не важнецкого напа за 5, да это бред... где логика??? 2 млн навара, это же стыд и срам для РЖД!!!!
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serginho8
1463407011
овечка смородская, отдала даром по среди сезона токвого напа и взяла ноунейма, лучше бы она дала лимона 2-3 Ниассу чтоб тот сезон доиграл до конца! так бы хоть в 5 ке щас были бы. Ниасс тоже клоун тот еще, не мог доиграть до лета, сидит на лавке середняка апл, грустно(
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zra78
1463407308
Ниасс также начал,так что рано судить
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srg38
1463408214
мда, что Хенти что Шкулетич.......
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Diesel133
1463409672
интересно, а Смородской они довольны?
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LokoGoGo
1463411584
бред желтый какой-то. Когда брали Семина обратно, зная, что одного года ему мало будет для того, чтобы команду отстроить заново, ничего не говорили, молчали. Тут игрок вливается в абсолютно новый коллектив в совсем другой стране, выходит с Зенитом со старта и выкладывается на 120 процентов. Да, не забивает. но как вчера голы забили? оба с пенальти. Дайте ему полноценный сбор с командой провести и все получится
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