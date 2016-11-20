Булыкин: «На продаже Хенти в «Локомотив» менеджер «Олимпии» стал легендой»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин раскритиковал решение клуба приобрести нападающего Эзекиле Хенти. Футболист в феврале 2016 года перешел в стан железнодорожников из словенской «Олимпии» за 5 миллионов евро.

«Обычный футболист. Есть россияне, которые могли бы играть вместо него. Но за Хенти заплатили деньги. Знаю, сколько он стоит, и в курсе того, что менеджер словенского клуба, откуда Хенти купили, стал легендой. За полгода сделал из Хенти звезду и продал как топ-футболиста. Можно смеяться над ним, но это все грустно. Ведь на месте Хенти мог сыграть кто-то из наших молодых, и со временем бы его уровень вырос, возможно, даже до сборной...» – заявил Булыкин.