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  • Булыкин: «На продаже Хенти в «Локомотив» менеджер «Олимпии» стал легендой»

Булыкин: «На продаже Хенти в «Локомотив» менеджер «Олимпии» стал легендой»

20 ноября 2016, 10:21
21

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин раскритиковал решение клуба приобрести нападающего Эзекиле Хенти. Футболист в феврале 2016 года перешел в стан железнодорожников из словенской «Олимпии» за 5 миллионов евро.

«Обычный футболист. Есть россияне, которые могли бы играть вместо него. Но за Хенти заплатили деньги. Знаю, сколько он стоит, и в курсе того, что менеджер словенского клуба, откуда Хенти купили, стал легендой. За полгода сделал из Хенти звезду и продал как топ-футболиста. Можно смеяться над ним, но это все грустно. Ведь на месте Хенти мог сыграть кто-то из наших молодых, и со временем бы его уровень вырос, возможно, даже до сборной...» – заявил Булыкин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Булыкин Дмитрий Хенти Эзекиэль
Комментарии (21)
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hjvfybcn
1479628854
Впервые с Димой согласен. Верно говорят, раз в год и палка стреляет)
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Alek7183
1479630482
И таких дополна, пора убавлять гос. финансирование и проверять на что истрачены деньги. А неумелых менеджеров, в дворники.
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Sashka Reshetov
1479631780
Вообще не понимаю, для чего покупался этот футболист. Его переход анансировали, как переход одной из восходящих звезд европейского футбола. Но что он показал почти за год выступлений в Локомотива?.. Хотя можно было Жемалетдинова ставить на его место, который явно не хуже. Да и вообще, если уж решили покупать кого-то, то за 5 миллионов можно было кого-то посолиднее сыскать.
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LokoGoGo
1479632143
Хенти тотально не видит поле. Бежит знатно, но не видит
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Файдаэн
1479632522
Это как 150 лямов на Погба, который за МЮ ЗАБИЛ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО ХЕНТИ ЗА ЛОКО!
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BarStep
1479633116
Это "рынок" господа, а там как говорится - два "дурака": один продает, другой покупает... К сожалению на нашем "рынке" - вторых на много больше...
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СашкаГуров
1479633322
хрень то
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bumer_moscow
1479633340
Отдать его в аренду в сборную легкой атлетики.
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Антибиотик
1479633655
Хенти покупала Смородская, а ей главное было заработать на откатах, а не приобрести сильного футболиста. Слава Богу эту бабу со своей свитой выгнали. Скоро всё наладится.
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BorisoW
1479635607
Предлагаю новый термин,которым можно называть подобные странные и никчемные покупки - "смородина"...
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