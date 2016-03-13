Хенти: «За 10 матчей в «Локомотиве» могу забить 7-8 голов»

Нападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти рассказал о своих впечатлениях от дебюта за красно-зеленых в матче 20-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).

«Это была хорошая игра как для меня, так и для «Локомотива» в целом. Я хорошо поработал на команду. Победа – самое важное в этой ситуации.

Ситуация с пенальти? Когда ты только приходишь в новую команду, не можешь претендовать на пробитие одиннадцатиметровых. Тем более Игнатьев хотел пробить сам, и мы должны были поддержать его. Да и вообще, ты не можешь бить пенальти, пока тебе не скажут игроки или тренер.

Нам надо продолжать в том же духе, что и сегодня. Тогда все возможно в борьбе за чемпионство. Мне нужно забить 7-8 голов, тогда буду чувствовать себя прекрасно. Думаю, мне по силам сделать это за 10 матчей в такой команде, как «Локомотив», – сказал Хенти.