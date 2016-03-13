Черевченко: «Мы знали, что «Уфа» будет играть от обороны»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко подвел итог домашней победы в матче 20-гго тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).

«Мы знали, что «Уфа» будет играть от обороны. Поэтому нам нужны были неординарные ходы. Просили футболистов, чтобы они меняли позиции: например, Хенти сваливался на фланг, а Миранчук играл нападающим. У футболистов и тренерского штаба хорошее взаимопонимание.

Что касается новичка команды Хенти, то он пока еще мало с нами тренировался. Позитивные моменты в любом случае есть. Он говорил, что быстро бежит, и мы это увидели. Игрок плавно вливается в коллектив, все нормально», – отметил Черевченко.