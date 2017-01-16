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    «Локомотив» отдал Хенти в аренду

    Нападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти будет выступать в чемпионате ОАЭ за клуб «Банияс». Стороны заключили арендный договор, рассчитанный до конца сезона. Новая команда нигерийского легионера после 14 туров местного чемпионата занимает последнее место в турнирной таблице.

    В «Локомотив» Хенти перебрался в феврале прошлого года. За это время он провел 19 матчей, в которых отличился однажды. Ранее стало известно, что «Локомотив» отправился на зимние сборы без пятерых игроков. Это защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Петар Шкулетич, Эзекиэль Хенти.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: Twitter

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    16.01.2017 10:44
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 16 января 2017, 15:15

      Зачем брали то...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Bisikleta 16 января 2017, 14:08

      Сложно будет Локо сбагрить это полено кому то на постоянной основе. Так наверное и будет по арендам шарахаться до конца контракта

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 16 января 2017, 13:10

      Слава Богу сплавили это нечто,)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 января 2017, 13:04

      Лоханулся Локо с ним.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 января 2017, 12:25

      Там Саша Самедов домой вернулся, бомбардир спит походу.

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 января 2017, 12:00

      Отправлено шлака избавиться надо, но и хоть кого-то надо в нападение брать

      0
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    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 16 января 2017, 11:54

      да

      0
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      Рейтинг: +30

      bazztver 16 января 2017, 11:39

      Тот самый момент, когда нападающий и клуб нашли друг друга

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Kor Begemot 16 января 2017, 11:14

      правильно

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 16 января 2017, 11:10

      Хенти.удачи тебе!

      -1
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