«Локомотив» отдал Хенти в аренду

Нападающий «Локомотива» Эзекиэль Хенти будет выступать в чемпионате ОАЭ за клуб «Банияс». Стороны заключили арендный договор, рассчитанный до конца сезона. Новая команда нигерийского легионера после 14 туров местного чемпионата занимает последнее место в турнирной таблице.

В «Локомотив» Хенти перебрался в феврале прошлого года. За это время он провел 19 матчей, в которых отличился однажды. Ранее стало известно, что «Локомотив» отправился на зимние сборы без пятерых игроков. Это защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин, полузащитник Александр Самедов, нападающие Петар Шкулетич, Эзекиэль Хенти.

Таблица зимних трансферов РФПЛ