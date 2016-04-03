Хенти: «Мне нравится российская полиция — очень вежливые и с хорошим чувством юмора»

Новичок «Локомотива» Эзекиэль Хенти рассказал о трудностях адаптации к жизни в России.

«К чему в России привыкнуть тяжелее всего? Даже не знаю. Я привык переезжать, путешествовать – это часть моей жизни. Никаких трудностей особо не испытываю, потому что пока вся моя жизнь в Москве – это тренировки на базе или стадионе, матчи и дом. Единственное, с чем не разобрался, – как пополнять баланс на телефоне. Но меня выручает переводчик Степан, постоянно прошу его.

Однажды не смог заправить автомобиль, потому что на заправке никто не знал английского языка. Я сначала не мог понять: как можно не знать английский? А потом понял: в России это нормально. Когда в первые дни на новой машине ездил без номеров – это ведь разрешено какое-то время после покупки, – меня несколько раз «тормозили» дэпээсники. Общался с ними через гугл-транслейт. Но сейчас, когда повесил номера, они меня знают и здороваются, как друзья. До сих пор, бывает, останавливают, а потом видят меня за рулем и говорят: «Езжай, парень». В общем, мне нравится российская полиция – очень вежливые и с хорошим чувством юмора», — заключил Хенти.