28.08.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноа
4-1-2-1-2
22
Чанчаревич
33
Суалехе
37
Силва
3
Мурадян
6
Боакье
17
Сангаре
88
Брайс
11
Омар
47
Яколиш
7
Феррейра
9
Айяс
3-1-2-2-2
52
Дайчар
28
3
17
Мухамедбегович
34
Доффо
4
6
11
Санчес
99
Марин
9
24
Тамм
6
Боакье
44
Золотич
33
Суалехе
17
Сангаре
11
Омар
9
Айяс
6
16
11
Санчес
9
18
99
Марин
Остались в запасе
Ноа
Олимпия
29
Arthur Luiz Coneglian
ВР
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
14
Takuto Oshima
ЦП
10
Артак Дашян
АП
27
Гор Манвелян
ЦФ
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
36
Gal Lubej Fink
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
88
Thalisson
ЦП
45
Mateo Acimovic
ЦП
10
Димитар Митровски
ПВ
Главный тренер
Жоау Энрикеш
Статистика матча Ноа - Олимпия
3
1
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноа» против «Олимпии», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноа» – «Олимпия»
- Матч будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»