  • «Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025

«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025

28 августа, 18:04
Ноа
28.08.2025, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 2
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Олимпия
17' Э. Феррейра 20' М. Айяс 77' О. Арутюнян
56' А. Марин (П) 76' И. Дурдов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноа
22
Огнен Чанчаревич
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
3
Сергей Мурадян
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
17
Густаво Сангаре
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
11
Имран Улад Омар
ЦП
47
Марин Яколиш
ЛВ
9
Матеус Айяс
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Руй Мота
Олимпия
52
Матевж Дайчар
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
28
Дига
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
6
Peter Agba
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
99
Антонио Марин
ЛВ
24
Алекс Тамм
ЦФ
9
Dino Kojić
ЦФ
Главный тренер
Жоау Энрикеш
Ноа
29
Arthur Luiz Coneglian
ВР
44
Нермин Золотич
ЦЗ
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
14
Takuto Oshima
ЦП
99
Ованес Арутюнян
ЦП
10
Артак Дашян
АП
93
Вирджил Пинсон
ЛВ
32
Нардин Мулахусейнович
ЦФ
27
Гор Манвелян
ЦФ
24
Zaven Khudaverdyan
ЦФ
Олимпия
36
Gal Lubej Fink
ВР
30
Ян Горенц
ЦЗ
33
Jordi Govea
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
88
Thalisson
ЦП
45
Mateo Acimovic
ЦП
23
Диогу Пинту
АП
18
Марко Брест
ЛВ
10
Димитар Митровски
ПВ
19
Иван Дурдов
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Чанчаревич
33
Суалехе
37
Силва
3
Мурадян
6
Боакье
17
Сангаре
88
Брайс
11
Омар
47
Яколиш
7
Феррейра
9
Айяс
3-1-2-2-2
52
Дайчар
28
3
17
Мухамедбегович
34
Доффо
4
6
11
Санчес
99
Марин
9
24
Тамм
6
Боакье
44
Золотич
44
Золотич
6
Боакье
33
Суалехе
19
Амбарцумян
19
Амбарцумян
33
Суалехе
17
Сангаре
99
Арутюнян
99
Арутюнян
17
Сангаре
11
Омар
93
Пинсон
93
Пинсон
11
Омар
9
Айяс
32
Мулахусейнович
32
Мулахусейнович
9
Айяс
6
16
Челхака
16
Челхака
6
11
Санчес
23
Пинту
23
Пинту
11
Санчес
9
18
Брест
18
Брест
9
99
Марин
19
Дурдов
19
Дурдов
99
Марин
Статистика матча Ноа - Олимпия
3
1
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноа» против «Олимпии», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноа»«Олимпия»

«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Олимпия Ноа
