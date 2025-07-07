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Прогноз на точный счет матча «Олимпия» – «Кайрат»: Лига чемпионов, 08 июля 2025

07 июля 2025 8:45
Олимпия - Кайрат
08 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Кайрата»
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8 июля 2025 года на стадионе «Стожице» в Любляне состоится матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Олимпией» и «Кайратом». Обе команды выступают в турнире с амбициями на дальнейшее продвижение, и этот матч станет важной вехой для достижения этой цели.

«Олимпия»

«Олимпия» подходит к этому матчу с хорошей атакой и стабильной игрой в последних встречах. Команда показала отличные результаты в домашних матчах, забив 14 голов за последние 5 игр, но также не избежала пропущенных мячей. «Олимпия» не проигрывает в последних 6 играх и демонстрирует уверенную форму на своем поле. Команда сильна в атаке, но будет противостоять организованной защите «Кайрата».

«Кайрат»

«Кайрат» также в хорошей форме, имея отличные результаты в последних матчах. Несмотря на некоторые поражения, команда забивает в каждом из своих последних матчей, и важным аспектом является то, что «Кайрат» не пропустил в 3 последних встречах. Это придает команде уверенность в обороне, в то время как атакующая мощь остается на высоком уровне, и они способны забивать в любом матче.

Факты о командах:

«Олимпия»

  • Забивает в 6 последних матчах, в среднем 2.8 гола за игру.
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей, в среднем 0.6 гола за игру.
  • В последних 5 играх не проигрывает.

«Кайрат»

  • Забивает в 6 последних матчах, в среднем 2 гола за игру.
  • Пропускает в 5 последних играх, в среднем 1 гол за игру.
  • В последних 3 играх не пропустил ни одного гола.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 1 раунд
Олимпия
1 : 1
08.07.2025
Кайрат

Прогноз на матч «Олимпия» – «Кайрат»

С учетом текущей формы обеих команд и их сбалансированных атакующих и защитных действий можно ожидать, что матч будет довольно напряженным, но с преимуществом на стороне «Кайрата». В то время как «Олимпия» демонстрирует отличные результаты в атаке, «Кайрат» может применить свою стабильную оборону и навыки контратак. Прогнозируем, что победу одержит «Кайрат» с минимальным счетом.

Прогноз на точный счет: 0:1 в пользу «Кайрата».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Кайрата» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Кайрата» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.50
Точный счёт 0:1 в пользу «Кайрата»
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Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Кайрат Олимпия
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