Игрок «Олимпии»: «Главная слабость Хенти в том, что он очень тщеславен»

Полузащитник словенской "Олимпии" Рикардо Алвес рассказал о взаимоотношениях с бывшим партнером Эзекиэлем Хенти, который стал новым игроком "Локомотива".

"Хенти очень общительный парень, любит делиться счастьем с остальными, любит петь и танцевать. Он настоящий артист на поле. Правда, однажды подсыпал одноклубнику Элеке (тоже, кстати, нигерийцу) соль в стакан с чаем. Это было смешно.

Как футболист он очень и очень быстр. Когда использует свои лучшие качества, его никому не догнать. Говорю ему: "Почему не пошел в легкую атлетику? Поборолся бы с Усейном Болтом!". Но Хенти искренне любит футбол. Поэтому и проблем с режимом никогда не было. Он профессионал и всегда приходит на тренировки заранее.

Главная слабость Хенти в том, что он очень тщеславен. Типа: "Уау, красавчик, вы только посмотрите на него". В общем, любуется собой. Но при этом Эзекиэль заслуживает похвалы. Этот парень был важным человеком в нашей раздевалке. Нам будет его не хватать", – отметил Алвес.