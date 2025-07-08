08.07.2025, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Олимпия
Олимпия
2-1-2-3-2
36
17
Мухамедбегович
28
34
Доффо
4
7
11
Санчес
8
Пинту
20
Митровски
21
Тамм
18
Брест
4-1-1-2-2
16
Заруцкий
4
Касабулат
14
Мартынович
28
Сорокин
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
33
Станоев
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
18
Брест
9
Бристрич
9
Бристрич
18
Брест
20
Митровски
9
9
20
Митровски
21
Тамм
19
Дурдов
19
Дурдов
21
Тамм
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
12
Сатпаев
25
Широбоков
25
Широбоков
12
Сатпаев
55
Громыко
24
Мрынский
24
Мрынский
55
Громыко
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
33
Станоев
29
Багдат
29
Багдат
33
Станоев
Остались в запасе
Олимпия
Кайрат
52
Матевж Дайчар
ВР
43
Val Matija Zakrajsek
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
81
Žiga Pečjak
ЦФ
Главный тренер
Жоау Энрикеш
1
Темирлан Анарбеков
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
77
Гиорги Зария
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
52
Матевж Дайчар
ВР
43
Val Matija Zakrajsek
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
81
Žiga Pečjak
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
77
Гиорги Зария
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Жоау Энрикеш
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Олимпия - Кайрат
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпия» против «Кайрата», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июля в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»