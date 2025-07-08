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  • «Олимпия» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2025

«Олимпия» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2025

8 июля 2025, 18:50
Олимпия
08.07.2025, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Кайрат
66' Д. Пинту
59' Д. Сатпаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
36
Gal Lubej Fink
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
28
Дига
ПЗ
18
Марко Брест
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
34
Агустин Доффо
ОП
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
7
Peter Agba
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
20
Димитар Митровски
ПВ
21
Алекс Тамм
ЦФ
Главный тренер
Жоау Энрикеш
Кайрат
16
Александр Заруцкий
ВР
3
Луиш Мата
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
20
Еркин Тапалов
ОП
18
Дан Глейзер
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
33
Юг Станоев
ПВ
7
Жоржинью
ЦФ
12
Дастан Сатпаев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Олимпия
52
Матевж Дайчар
ВР
43
Val Matija Zakrajsek
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
81
Žiga Pečjak
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
9
Dino Kojić
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
77
Гиорги Зария
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
9
Эдмилсон
ЦФ
29
Рамазан Багдат
ЦФ
2-1-2-3-2
36
17
Мухамедбегович
28
34
Доффо
4
7
11
Санчес
8
Пинту
20
Митровски
21
Тамм
18
Брест
4-1-1-2-2
16
Заруцкий
4
Касабулат
14
Мартынович
28
Сорокин
3
Мата
20
Тапалов
18
Глейзер
33
Станоев
55
Громыко
12
Сатпаев
7
Жоржинью
18
Брест
9
Бристрич
9
Бристрич
18
Брест
20
Митровски
9
9
20
Митровски
21
Тамм
19
Дурдов
19
Дурдов
21
Тамм
4
Касабулат
6
Садыбеков
6
Садыбеков
4
Касабулат
12
Сатпаев
25
Широбоков
25
Широбоков
12
Сатпаев
55
Громыко
24
Мрынский
24
Мрынский
55
Громыко
7
Жоржинью
9
Эдмилсон
9
Эдмилсон
7
Жоржинью
33
Станоев
29
Багдат
29
Багдат
33
Станоев
Остались в запасе
Олимпия
Кайрат
52
Матевж Дайчар
ВР
43
Val Matija Zakrajsek
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
81
Žiga Pečjak
ЦФ
Главный тренер
Жоау Энрикеш
1
Темирлан Анарбеков
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
77
Гиорги Зария
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
52
Матевж Дайчар
ВР
43
Val Matija Zakrajsek
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
21
Manuel Pedreño
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
81
Žiga Pečjak
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
82
Шерхан Калмурза
ВР
59
Данияр Ташпулатов
ЛЗ
77
Гиорги Зария
АП
81
Исмаил Бекболат
ПВ
Главный тренер
Жоау Энрикеш
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Олимпия - Кайрат
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпия» против «Кайрата», 1 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 июля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпия» – «Кайрат»

«Олимпия» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Кайрат Олимпия
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