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Словения. Первая Лига
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Олимпия - результаты матчей
Любляна
Словения. Первая Лига
Стадион:
Стожице
Сайт:
http://www.nkolimpija.com/
Тренер:
Феде Бессоне
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Лига Европы. 2010/2011
23.05 | 21:15
Браво
2 : 1
Олимпия
17.05 | 18:30
Олимпия
2 : 1
Радомлье
02.05 | 18:30
Олимпия
3 : 0
Приморье
25.04 | 21:15
Копер
3 : 2
Олимпия
15.04 | 19:30
Целе
2 : 0
Олимпия
11.04 | 16:00
Олимпия
2 : 1
Алюминий
04.04 | 16:00
Мура 05
0 : 0
Олимпия
21.03 | 22:15
Олимпия
1 : 2
Браво
14.03 | 17:00
Радомлье
1 : 2
Олимпия
08.03 | 17:00
Олимпия
0 : 0
Марибор
28.02 | 17:00
Приморье
0 : 2
Олимпия
21.02 | 17:00
Олимпия
2 : 3
Копер
15.02 | 15:00
Домжале
0 : 0
Олимпия
08.02 | 17:00
Олимпия
3 : 1
Целе
05.02 | 17:00
Алюминий
1 : 2
Олимпия
31.01 | 17:00
Олимпия
1 : 0
Мура 05
07.12 | 17:00
Браво
2 : 1
Олимпия
29.11 | 19:30
Олимпия
2 : 1
Радомлье
23.11 | 17:00
Марибор
1 : 1
Олимпия
07.11 | 22:15
Олимпия
2 : 0
Приморье
02.11 | 17:00
Копер
1 : 0
Олимпия
26.10 | 19:30
Олимпия
1 : 2
Домжале
18.10 | 21:15
Целе
0 : 0
Олимпия
03.10 | 21:15
Олимпия
1 : 1
Алюминий
28.09 | 18:30
Мура 05
0 : 2
Олимпия
20.09 | 18:30
Олимпия
1 : 2
Браво
13.09 | 18:30
Радомлье
3 : 2
Олимпия
31.08 | 21:15
Олимпия
1 : 0
Марибор
24.08 | 18:30
Приморье
1 : 1
Олимпия
17.08 | 21:15
Олимпия
1 : 3
Копер
10.08 | 18:30
Домжале
1 : 3
Олимпия
03.08 | 21:15
Олимпия
0 : 5
Целе
26.07 | 21:15
Алюминий
0 : 3
Олимпия
19.07 | 21:15
Олимпия
1 : 0
Мура 05
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