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Словения. Первая Лига
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Олимпия
Новости
€ 1 млн
Олимпия - новости команды
Любляна
Словения. Первая Лига
Стадион:
Стожице
Сайт:
http://www.nkolimpija.com/
Тренер:
Феде Бессоне
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«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
Трансляция
«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:04
«Ноа» – «Олимпия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.78
2025.08.28 08:45
Трансляция
«Кайрат» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июля 2025
2025.07.15 16:50
«Кайрат» – «Олимпия»: прогноз на матч 15 июля с 63% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:15
Прогноз на точный счeт матча «Кайрат» – «Олимпия»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 11:50
Трансляция
«Олимпия» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 июля 2025
2025.07.08 18:50
«Олимпия» – «Кайрат»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.07 12:10
Прогноз на точный счет матча «Олимпия» – «Кайрат»: Лига чемпионов, 08 июля 2025
2025.07.07 08:52
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
2024.12.13 08:10
Словенский тренер возглавил клуб Первой лиги
2024.12.03 12:50
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
Видео
Фанаты «Олимпии» в масках выгнали тренера Риеру с пресс-конференции. Они были против его назначения
2022.07.05 22:34
2
Фото
Форвард Вомбергар вернулся из «Уфы» в «Олимпию»
2020.09.14 15:24
Гендиректор «Рубина» – о долге перед «Олимпией»: «Сумма 20-30 тысяч. К августу мы ее погасим»
2020.06.04 14:54
1
«Мутко против»: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
2020.06.04 14:00
2
«Уфа» договорилась о трансфере нападающего люблянской «Олимпии» Вомбергара
2019.02.17 10:28
2
Защитник «Олимпии» Уремович продолжит карьеру в «Рубине»
2018.06.02 16:40
2
Захович: «Хенти недостаточно хорош не только для «Локомотива», но и даже для «Марибора»
2016.02.21 16:52
1
Игрок «Олимпии»: «Главная слабость Хенти в том, что он очень тщеславен»
2016.02.20 21:06
1
Товарищеский матч. «Терек» сыграл вничью с «Олимпией»
2016.02.20 20:54
1
Котов: «Хенти готов к любой роли в группе атаки»
2016.02.19 18:40
Фото
Хенти представлен в качестве игрока «Локомотива»
2016.02.19 18:11
7
Хенти успешно прошел медобследование в «Локомотиве»
2016.02.19 15:39
Фото
Хенти отправился в Москву
2016.02.18 15:18
6
Хенти переходит в «Локомотив»
2016.02.15 18:25
5
«Локомотив» подпишет контракт с Хенти до 2020 года
2016.02.13 12:26
3
1
2
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