Ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Олимпией» обещает быть плотным. В первой игре команды сыграли вничью 1:1, и теперь всe решится в Алматы. Обе команды в хорошей форме и показывают высокую результативность.

«Кайрат»

Казахстанский клуб не проигрывает 6 матчей подряд, пропуская в среднем всего 0.6 гола. За 5 последних игр команда оформила 9 мячей. Уверенная победа 4:0 над «Тураном» показала атакующий потенциал команды. На своeм поле «Кайрат» играет слаженно и почти не даeт шансов соперникам.

«Олимпия»

Словенцы в отличной форме – 8 матчей без поражений, 13 голов за 5 игр. Команда агрессивна впереди, но может допускать ошибки в обороне. Несмотря на то что соперники были не из топ-лиг, уверенные победы в контрольных матчах добавили уверенности.

Прогноз на матч

Обе команды обладают сильной атакой, но «Кайрат» надeжен в защите и играет дома. Сценарий матча может быть осторожным, особенно в первом тайме.

Вероятность захода – около 63%, потому что:

«Кайрат» стабилен дома и мало пропускает;

«Олимпия» опасна, но в гостях играет более сдержанно;

Первый матч завершился ничьей, что добавит осторожности.

Рекомендация: ставка на тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.80.