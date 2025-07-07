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«Олимпия» – «Кайрат»: прогноз на матч 8 июля с 65% вероятностью захода ставки

07 июля 2025 12:16
Олимпия - Кайрат
08 июл. 2025, вторник 20:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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1.82
Обе забьют – коэффициент 1.82
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В Любляне стартует путь в Лигу чемпионов для «Олимпии» и «Кайрата». Обе команды в отличной форме: словенцы не проигрывают шесть матчей, казахстанцы выиграли три подряд. И те, и другие продуктивны в атаке и надeжны в обороне. При этом «Олимпия» играет дома, где традиционно действует более агрессивно.

«Олимпия»

Словенский клуб уверенно провeл предсезонку: 14 голов за 5 матчей и всего 3 пропущенных. Состав хорошо сбалансирован, команда быстро выходит из обороны в атаку и опасна при стандартах. Три мяча в ворота ЦСКА София и четыре – «Влазнии» подтверждают высокую форму атакующей группы.

«Кайрат»

Алматинцы тоже впечатляют: 10 забитых и 3 пропущенных за 5 игр. Причeм команда трижды подряд играет на ноль. Победы над «Тураном», «Ордабасы» и «Кызыл-Жаром» выстроили прочный фундамент уверенности. Особенно стоит отметить дисциплину и минимизацию ошибок в защите.

Прогноз на матч

Обе команды в ударе, но осторожность первого матча плей-офф может повлиять на темп игры. Тем не менее, учитывая мощь атакующих линий и регулярные голы с обеих сторон, стоит ждать результативного футбола.

Вероятность захода – около 65%, потому что:

  • обе команды в 5 последних матчах забивают в среднем более 2 голов;
  • «Олимпия» забивает в 3 матчах подряд, «Кайрат» – в 6;
  • несмотря на хорошую защиту, матч важен и обе стороны будут искать гол.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.82.

1.82
Обе забьют – коэффициент 1.82
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Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов Кайрат Олимпия
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