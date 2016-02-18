Хенти отправился в Москву

Нападающий люблянской "Олимпии" Эзекил Хенти вылетел в Москву. О визите в столицу России сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что нигерийский форвард близок к переходу в "Локомотив".

"Привет, Москва! "Локомотив"", — подписал Хенти фотографию в аэропорту.

В текущем розыгрыше первенства Словении Хенти провел 21 матч, отметившись в них восемью голами и восемью результативными передачами.