Хенти отправился в Москву

Нападающий люблянской "Олимпии" Эзекил Хенти вылетел в Москву. О визите в столицу России сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что нигерийский форвард близок к переходу в "Локомотив".
"Привет, Москва! "Локомотив"", — подписал Хенти фотографию в аэропорту.
В текущем розыгрыше первенства Словении Хенти провел 21 матч, отметившись в них восемью голами и восемью результативными передачами.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Instagram