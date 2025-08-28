Введите ваш ник на сайте
«Ноа» - «Олимпия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.78

28 августа 2025 8:03
Ноа - Олимпия
28 авг. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 4 раунд
1.78
Победа «Ноа»
28 августа 2025 года в 19:00 по Москве состоится ответный поединок плей-офф раунда Лиги конференций. Ереванский клуб «Ноа» примет «Олимпию» из Любляны. Первый матч завершился уверенной победой армян – 4:1.

«Ноа»

«Ноа», чемпион Армении, проводит насыщенную еврокубковую кампанию. Команда начала сезон в квалификации Лиги чемпионов, обыграв «Будучность» (3:2 по сумме двух матчей), но уступила «Ференцварошу» (3:7).

В Лиге Европы «Ноа» выбыл от «Линкольна» в серии пенальти, но в Лиге конференций уверенно разгромил «Олимпию» в первом матче (4:1). В чемпионате Армении «Ноа» лидирует, выиграв 3 из 4 матчей с разницей голов 12:3

Последние три игры:

  • Олимпия – Ноа 1:4
  • Ноа – ФКНГО 4:1
  • Ноа – Линкольн 0:0

«Олимпия»

«Олимпия», чемпион Словении, начала сезон с неудачи в Лиге чемпионов, уступив «Кайрату» (1:3 по сумме). В Лиге конференций команда прошла «Интер Эскальдес» (5:3) и «Эгнатию» (6:4), но поражение от «Ноа» (1:4) стало шоком.

Последние три игры:

  • Приморье – Олимпия 1:1
  • Олимпия – Ноа 1:4
  • Олимпия – Копер 1:3

Прогноз на матч «Ноа» – «Олимпия»

«Ноа» под руководством Спасоя Перковича, вероятно, выберет сбалансированную игру, сосредоточившись на контроле мяча и быстрых атаках.

«Олимпия» Эрвина ван де Лоя вынуждена играть агрессивно, что может привести к открытым пространствам в обороне, чем воспользуются хозяева.

Прогноз: победа «Ноа», кеф – 1.78. Прогноз на точный счет: 2:0.

1.78
Победа «Ноа»
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Олимпия Ноа
