26 февраля 2026 года в 23:00 состоится ответный поединок плей-офф раунда Лиги Европы. Норвежский «Бранн» попробует взять реванш у «Болоньи». Первый матч остался за итальянцами – 1:0.

«Болонья»

«Россоблу» выходят из кризиса: три победы подряд. До этого «Болонья» переживала серьезный спад, выпав из зоны еврокубков и вылетев из Кубка Италии. Сейчас команда Винченцо Итальяно набирает форму и готовится к решающим баталиям на финальном отрезке сезона.

Последние три игры:

Болонья – Удинезе 1:0

Бранн – Болонья 0:1

Торино – Болонья 1:2

«Бранн»

«Красные» давно завершили сезон в Норвегии (новый стартовал ранними матчами Кубка страны), снова обеспечив себе место в квалификации еврокубков. Правда, летом «гордость Бергена» будет стартовать не в Лиге Европы, а в турнире попроще – Лиге конференций. Впрочем, это тоже неплохой результат для скромного клуба.

Последние три игры:

Бранн – Сотра Спортклуб (2:2)

Бранн – Болонья 0:1

Бранн – Одд 6:1

Очные встречи

Соперники провели лишь два матча друг против друга на официальном уровне. Причем забив лишь один мяч («россоблу») побили в Норвегии неделей ранее.

Прогноз на матч «Болонья» – «Бранн»

«Болонья» настроена постоять за честь Италии в еврокубках и должна без особых проблем проходить в 1/8 финала ЛЕ. Вероятно, Винченцо Итальяно поэкспериментирует с составом, но и это едва ли помешает набравшим обороты «россоблу» совершить задуманное.

Прогноз: победа «Болоньи» и тотал меньше 3,5 голов. Коэффициент – 2,07. Прогноз на счет – 2:0.