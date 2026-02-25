Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Болонья» – «Бранн»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.07

25 февраля 2026 10:03
Болонья - Бранн
26 февр. 2026, четверг 23:00 | Лига Европы, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.07
победа «Болоньи» и тотал меньше 3,5 голов
Сделать ставку

26 февраля 2026 года в 23:00 состоится ответный поединок плей-офф раунда Лиги Европы. Норвежский «Бранн» попробует взять реванш у «Болоньи». Первый матч остался за итальянцами – 1:0.

«Болонья»

«Россоблу» выходят из кризиса: три победы подряд. До этого «Болонья» переживала серьезный спад, выпав из зоны еврокубков и вылетев из Кубка Италии. Сейчас команда Винченцо Итальяно набирает форму и готовится к решающим баталиям на финальном отрезке сезона.

Последние три игры:

  • Болонья – Удинезе 1:0
  • Бранн – Болонья 0:1
  • Торино – Болонья 1:2

«Бранн»

«Красные» давно завершили сезон в Норвегии (новый стартовал ранними матчами Кубка страны), снова обеспечив себе место в квалификации еврокубков. Правда, летом «гордость Бергена» будет стартовать не в Лиге Европы, а в турнире попроще – Лиге конференций. Впрочем, это тоже неплохой результат для скромного клуба.

Последние три игры:

  • Бранн – Сотра Спортклуб (2:2)
  • Бранн – Болонья 0:1
  • Бранн – Одд 6:1

Очные встречи

Соперники провели лишь два матча друг против друга на официальном уровне. Причем забив лишь один мяч («россоблу») побили в Норвегии неделей ранее.

Прогноз на матч «Болонья» – «Бранн»

«Болонья» настроена постоять за честь Италии в еврокубках и должна без особых проблем проходить в 1/8 финала ЛЕ. Вероятно, Винченцо Итальяно поэкспериментирует с составом, но и это едва ли помешает набравшим обороты «россоблу» совершить задуманное.

Прогноз: победа «Болоньи» и тотал меньше 3,5 голов. Коэффициент – 2,07. Прогноз на счет – 2:0.

2.07
победа «Болоньи» и тотал меньше 3,5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Бранн Болонья
Другие прогнозы
25.02.2026
20:45
1.68
Лига чемпионов, 1/16 финала
Аталанта - Боруссия Д
Тотал больше 2.5
25.02.2026
22:00
1.70
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фейха - Неом
Тотал меньше 2.5
25.02.2026
23:00
1.80
Лига чемпионов, 1/16 финала
ПСЖ - Монако
Тотал больше 2.5 и обе забьют — да
25.02.2026
23:00
1.45
Лига чемпионов, 1/16 финала
Реал - Бенфика
Победа «Реала»
26.02.2026
02:00
1.77
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро - Коринтианс
Тотал меньше 2.5
26.02.2026
03:30
1.80
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио - Атлетико Минейро
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 