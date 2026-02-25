26 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Конференций, в котором «АЗ Алкмар» примет «Ноа». В первой встрече армянский клуб добился минимальной победы со счетом 1:0, что оставляет интригу перед ответной игрой в Нидерландах.

«АЗ Алкмар»

Несмотря на поражение в первом матче, нидерландская команда демонстрирует стабильную игру на домашнем стадионе. «АЗ Алкмар» не проигрывает в 9 из 11 последних домашних встреч, а в последних 5 матчах забивает в среднем 1.60 гола за игру. При этом команда отличается в 11 из 13 последних матчей, что говорит о стабильности атакующей линии.

«Ноа»

Гости подходят к матчу с преимуществом, однако их оборона вызывает вопросы. В последних 5 матчах «Ноа» пропустил 10 голов, что составляет в среднем 2.00 за игру. При этом команда забивает 1.20 мяча за матч, но нестабильная защита может стать ключевым фактором в ответной встрече.

Факты о командах:

«АЗ Алкмар»

Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей

Забивает в 11 из 13 последних матчей

В среднем: 1.60 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)

«Ноа»

В среднем: 1.20 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропустил 10 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Ноа»

«АЗ Алкмар» будет вынужден играть первым номером, чтобы отыграть минимальное отставание. Учитывая слабую игру гостей в обороне и уверенные домашние результаты хозяев, можно ожидать давление со стороны нидерландского клуба на протяжении всей встречи.

Рекомендованные ставки: